«Это самоубийство – туда двигаться». Что российские военные говорят о плацдарме ВСУ на левом берегу Днепра

«На старые позиции мы не зайдем уже»

Несколько единиц тяжелой техники украинцы перевезли на амфибиях на оккупированный берег Днепра 9 ноября утром. Об этом Би-би-си сообщили трое российских военных, находящихся на передовой. «Все думали, что без понтонного моста у них не получится переправить технику. Ну вот моста у них все еще нет, но они перетащили амфибиями по реке несколько орудий. Точно есть подтверждения, что бронетехника была уже ночью на нашем берегу. Плюс у них отбитые наши есть». Какие именно машины потеряла российская армия, военный не сказал.

В этих боях пропал командир и его заместители, которых подчиненные обвиняли в торговле отпусками.

В телеграм-каналах российских «военкоров» есть кадры, сделанные раньше, 5 ноября, с камеры беспилотника, где видно, как украинский плавающий транспортер выходит на берег, таща на тросе бронетранспортер «Буцефал».

«Стратегически в Крынках ничего важного нет. Но им нужен плацдарм, они его взяли, расширяют и отдавать не намерены», - сказал Би-би-си один из военных, который находится на передовой.

«А нам нельзя им левый берег отдавать. Хотя у нас тут слухи ходят, что мы вообще должны по идее отступить и отдать эту часть, оставив коридор в Крым и на Мариуполь. Но это слухи».