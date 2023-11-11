МНЕНИЕ ⟩ Плотный город – это живой город. Является ли таковым Таллинн?

Несмотря на то, что в Стратегии развития города Таллинна на 2035 год сформулировано, что «большинство людей перемещается в регионе Таллинна на быстром и доступном общественном транспорте, на велосипеде или пешком», усилия для достижения этой цели до сих пор оставались недостаточными.

Самым выразительным примером этого является улица Пронкси: недавно отремонтированная улица по-прежнему ориентирована на автомобили, с высокими скоростными ограничениями и неприятна для пешеходов.

Поэтому, вместо направления ресурсов просто на усиление функций автомобильных дорог, важно сосредоточиться также на развитии альтернативных транспортных возможностей. Пока это не будет сделано, у людей не будет достаточно мотивации пересаживаться с удобного и быстрого автомобиля на велосипед или общественный транспорт. В идеале пространство для движения должно быть разделено поровну между моторизованными транспортными средствами и другими видами передвижения, но наши дороги в основном предназначены для автомобилей, а велосипедистам и другим видам легкового транспорта остаются узкие периферийные зоны. Это опасно, неудобно и в разы увеличивает временные затраты.

Сокращение воздействия на окружающую среду