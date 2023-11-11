МНЕНИЕ ⟩ Плотный город – это живой город. Является ли таковым Таллинн?

Понятие «плотный город» у многих может вызвать ассоциации с бетонными спальными районами Таллинна. Но на самом деле это означает более качественное городское пространство с лучшими возможностями для передвижения и более экологичным образом жизни, считает разработчик концепции климатически нейтрального района Hundipea Маркус Хяэль.
Таллинн рассредоточен, полон неиспользуемых земельных участков и по своей сути фрагментирован. Узловые точки города плохо соединены, и пешеходам без автомобиля неудобно перемещаться по разным направлениям. Однако под «плотным городом» подразумевается городская среда, которая по своей природе компактна – со смешанными функциями, плотная и интенсивная.
Такая городская среда позволяет жителям свободно передвигаться даже без автомобиля, обеспечивает быстрый доступ ко всему необходимому для жизни и более эффективно использует пространство и ресурсы.
Что же подразумевается под смешанным использованием и живостью города? Смешанное использование означает, что в городской среде на разумном расстоянии друг от друга находятся жилые помещения, коммерческие площади и здания социального назначения, при этом акцент делается на смешанном использовании зданий. Интенсивность - это характеристика городского пространства, которая определяет, действительно ли люди используют общественное пространство города.
Важно не застроить все земельные участки города зданиями, а сделать ключевые узловые точки более функциональными, и не за счет существующих зеленых зон.
Плотность - важный ключ к развитию Таллинна, который непосредственно влияет на качество жизни горожан и целостность города. Плотность не следует путать с массами народа и зданий или с тесными жилыми помещениями. Надлежащим образом спланированная плотность позволяет более эффективно использовать ресурсы, поддерживать более экологичную мобильность и активный образ жизни.
Эффективное использование пространства
Таллинн вмещает в себя множество незастроенных территорий, развитие которых уступило место стремлению города расширяться, что является одним из основных врагов для достижения плотной городской среды. В результате этого увеличивается использование автомобилей, поскольку жители пригородов должны ежедневно перемещаться между различными частями города. Это, в свою очередь, увеличивает выбросы CO2 от транспорта и нагрузку на дороги.
Развитие плотной городской среды идет рука об руку с принципом 15-минутного города, где жители города могут жить, работать, отдыхать и заниматься различными видами деятельности на небольших расстояниях друг от друга. Это позволяет эффективно использовать ограниченные ресурсы, такие как земельные участки, водные и энергетические ресурсы и инфраструктуру.
Плотные города поощряют использование общественного транспорта, пешую ходьбу и использование езды на велосипеде, потому что все важные места находятся недалеко друг от друга. Это, в свою очередь, снижает необходимость в автомобилях и связанные с ними пробки, загрязнение и проблемы со здоровьем. Это также существенно снижает экономическую нагрузку на самоуправления в части строительства и обслуживания инфраструктуры. Для города это важная возможность для оптимизации расходов, которые можно направить на инновации, образование и другие области.
Против автомобилизации
Развитие многочисленных дорог и парковочных мест способствует засилью автомобилей. Исследование в Польше подтвердило, что доступ к личному парковочному месту значительно повышает вероятность владения автомобилем. Для решения этой проблемы на некоторых новостройках было установлено ограничение на максимальное количество парковочных мест, предъявлялись требования на территории новостройки и разрешалась парковка за пределами земельного участка. Подобным образом в Швеции удалось достичь значительного сокращения автомобильного движения.
Согласно данным Центра мониторинга развития за последние 18 лет число едущих на работу в общественном транспорте пассажиров, пешеходов и велосипедистов сократилось на 120 000 человек. За тот же период количество легковых автомобилей, внесенных в регистр, удвоилось, что ставит нас на первое место в Европе.
Несмотря на то, что в Стратегии развития города Таллинна на 2035 год сформулировано, что «большинство людей перемещается в регионе Таллинна на быстром и доступном общественном транспорте, на велосипеде или пешком», усилия для достижения этой цели до сих пор оставались недостаточными.
Самым выразительным примером этого является улица Пронкси: недавно отремонтированная улица по-прежнему ориентирована на автомобили, с высокими скоростными ограничениями и неприятна для пешеходов.
Поэтому, вместо направления ресурсов просто на усиление функций автомобильных дорог, важно сосредоточиться также на развитии альтернативных транспортных возможностей. Пока это не будет сделано, у людей не будет достаточно мотивации пересаживаться с удобного и быстрого автомобиля на велосипед или общественный транспорт. В идеале пространство для движения должно быть разделено поровну между моторизованными транспортными средствами и другими видами передвижения, но наши дороги в основном предназначены для автомобилей, а велосипедистам и другим видам легкового транспорта остаются узкие периферийные зоны. Это опасно, неудобно и в разы увеличивает временные затраты.
Сокращение воздействия на окружающую среду
Более плотная городская застройка позволяет более эффективно использовать энергию и ресурсы, а также уменьшает воздействие на окружающую среду, связанное с транспортом и строительством зданий. Кроме того, плотные города играют важную роль в стратегиях зеленого городского планирования, которые включают в себя создание парков и зеленых зон, а также общее улучшение городской среды для благополучия жителей. В плотной городской среде проще интегрировать природные элементы и экологические решения, которые способствуют биоразнообразию, улучшают качество воздуха и создают лучшую среду для жизни всех горожан.
Разреженный город не означает более зеленого города - как видно и в Таллинне, разреженные районы представляют собой в основном большие асфальтированные площади. При озеленении плотного городского пространства можно использовать улицы, дворы, площади и стены домов – использовать как высокое, так и низкое озеленение, а также, например, контейнерное и вертикальное озеленение. Это также важно для того, чтобы поддерживать более низкую температуру в районе и избегать образования островов холода и тепла и ветровых коридоров.
Культурное разнообразие и активная жизнь
Более плотные центры городов способствуют культурному разнообразию и предоставляют жителям активную и насыщенную жизнь. Важным фактором развития городского пространства является наличие комфортного общественного пространства, будь то парки или различные места для проведения массовых мероприятий. Такие общественные места побуждают людей передвигаться пешком и исследовать город. Зеленые зоны и места собраний способствуют созданию приятной и привлекательной среды, которая приглашает людей проводить время на свежем воздухе, общаться и наслаждаться прелестями городской среды.
Городская среда не должна быть спроектирована только для перемещения из точки А в точку Б. Вместо этого город может быть приятным местом для проведения времени как для восьми-, так и для восьмидесятилетних, где можно двигаться по разным путям, останавливаться и комфортно проводить время. Таллинн пока еще для этого слишком рассеянный, напряженный и ориентированный на автомобили.
Если решительно замедлить процесс пригородной застройки, инвестировать в разработку продуманных связей и заполнение пробелов, а также в объединение функций, то мечта о Таллинне как о плотном городе может стать реальностью уже в ближайшие годы.
Целью является создание городской среды, которая способствует разнообразным и экологичным способам передвижения и обеспечивает удобное, безопасное и эффективное перемещение между различными пунктами назначения. Расширяя автомагистрали, увеличивая количество перекрестков и игнорируя нижний предел скорости, мы только отдаляемся от цели.