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Фото ⟩ В лесу до сих пор можно найти лисички

Тийт Лойм
, репортер
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Лисички в Валгамаа в начале ноября.
Лисички в Валгамаа в начале ноября. Фото: Tiit Loim

Те, кто в условиях серого ноября поддается хандре, еще могут найти утешение, отправившись за грибами, ведь в теплом ноябре даже лисички продолжают расти в лесу.

Например, в начале недели лисички можно было увидеть в районе Лаатре в Валгамаа. Однако их наличие в лесу в конце года в условиях теплой погоды не является чем-то беспрецедентным.

Так, например, в 2011 году программа Reporter отмечала, что в середине ноября в лесу Нуустаку, то есть в районе Отепя, казалось, что земля покрыта только листьями. Но стоило присмотреться, и из-под подушки из листьев все еще виднелось множество лисичек.

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