Фото ⟩ В лесу до сих пор можно найти лисички

Например, в начале недели лисички можно было увидеть в районе Лаатре в Валгамаа. Однако их наличие в лесу в конце года в условиях теплой погоды не является чем-то беспрецедентным.

Так, например, в 2011 году программа Reporter отмечала, что в середине ноября в лесу Нуустаку, то есть в районе Отепя, казалось, что земля покрыта только листьями. Но стоило присмотреться, и из-под подушки из листьев все еще виднелось множество лисичек.