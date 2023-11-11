Назван самый популярный кандидат на пост премьер-министра Эстонии

Респондентам было предложено высказать мнение относительно кандидатов в премьер-министры, внеочередных выборов, правительственных коалиций и продолжения полномочий премьер-министра. В вопросе о кандидатах на пост премьер-министра респондентам были предложены имена председателей всех парламентских партий, чтобы они указали, кого предпочли бы видеть на посту премьер-министра.

23 процента респондентов высказались за Урмаса Рейнсалу, 20 процентов - за Каю Каллас, 16 процентов - за Мартина Хельме, 10 процентов - за Михаила Кылварта, три процента - за Лаури Ляэнеметса и один процент - за Лаури Хуссара. 27 процентов респондентов не смогли ответить на этот вопрос.

Из предложенных пар кандидатов в премьер-министры 53 процента предпочли видеть на этом посту Рейнсалу, 29 процентов Каю Каллас. В сравнении с Мартином Хельме Рейнсалу отдал предпочтение 61 процент, а Хельме - 21 процент респондентов. При сравнении Каллас и Хельме 42 процента респондентов предпочли Каллас, а 37 процентов - Хельме.

Был также задан вопрос, следует ли Кае Каллас уйти в отставку с поста премьер-министра. 25 процентов ответили «нет» или скорее «нет», а 68 процентов ответили «да» или «скорее да». Семь процентов не имели мнения.

По партийным предпочтениям большинство сторонников Партии реформ и «Ээсти 200» указали, что премьер-министр не должен уходить в отставку. Большинство сторонников социал-демократов и оппозиционных партий поддерживают отставку премьер-министра.

Всего с конца августа этот вопрос задавался пять раз, и процент высказывающихся за отставку премьер-министра все это время оставался относительно стабильным.