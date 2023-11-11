Назван самый популярный кандидат на пост премьер-министра Эстонии

По результатам опроса Norstat, проведенного по заказу Института социальных исследований, самым популярным кандидатом на пост премьер-министра назван председатель партии «Отечества» Урмас Рейнсалу.
Респондентам было предложено высказать мнение относительно кандидатов в премьер-министры, внеочередных выборов, правительственных коалиций и продолжения полномочий премьер-министра. В вопросе о кандидатах на пост премьер-министра респондентам были предложены имена председателей всех парламентских партий, чтобы они указали, кого предпочли бы видеть на посту премьер-министра.
23 процента респондентов высказались за Урмаса Рейнсалу, 20 процентов - за Каю Каллас, 16 процентов - за Мартина Хельме, 10 процентов - за Михаила Кылварта, три процента - за Лаури Ляэнеметса и один процент - за Лаури Хуссара. 27 процентов респондентов не смогли ответить на этот вопрос.
Из предложенных пар кандидатов в премьер-министры 53 процента предпочли видеть на этом посту Рейнсалу, 29 процентов Каю Каллас. В сравнении с Мартином Хельме Рейнсалу отдал предпочтение 61 процент, а Хельме - 21 процент респондентов. При сравнении Каллас и Хельме 42 процента респондентов предпочли Каллас, а 37 процентов - Хельме.
Был также задан вопрос, следует ли Кае Каллас уйти в отставку с поста премьер-министра. 25 процентов ответили «нет» или скорее «нет», а 68 процентов ответили «да» или «скорее да». Семь процентов не имели мнения.
По партийным предпочтениям большинство сторонников Партии реформ и «Ээсти 200» указали, что премьер-министр не должен уходить в отставку. Большинство сторонников социал-демократов и оппозиционных партий поддерживают отставку премьер-министра.
Всего с конца августа этот вопрос задавался пять раз, и процент высказывающихся за отставку премьер-министра все это время оставался относительно стабильным.
Респондентам также был задан вопрос о внеочередных выборах, на который 38 процентов ответили «нет» или скорее «нет», 55 процентов «скорее да» или «да» и семь процентов не смогли ответить. Избиратели оппозиционных партий поддержали бы организацию внеочередных выборов, тогда как сторонники коалиционных партий это не поддерживают.
Тот же вопрос респондентам задавали в опросе, проведенном 11 октября, и тогда 51 процент респондентов считал, что в Эстонии следует провести внеочередные выборы.
Респондентов также просили сказать, какую правительственную коалицию они предпочитают. Выбор можно было сделать из текущего распределения мест в Рийгикогу по наиболее вероятным коалициям, то есть предлагались коалиции, имеющие выше 51 места.
21 процент респондентов отдал предпочтение коалиции EKRE, Центристской партии, «Ээсти 200» и «Отечества». Примечательно, что самый популярный вариант коалиции оказался единственным без Партии реформ.
18 процентов опрошенных отдали предпочтение правящему альянсу Партии реформ, «Ээсти 200» и соцдемов, а 15 процентов предпочли союз Партии реформ, соцдемов и партии «Отечества». Альянсу EKRE, Центристской партии, «Ээсти 200» отдали предпочтение 10 процентов респондентов, а коалиции Партии реформ, «Ээсти 200» и «Отечества» - восемь процентов. Три процента респондентов считают лучшим сочетание Партии реформ и EKRE. 27 процентов не смогли ответить на этот вопрос.
Опрос Norstat проводился 8-9 ноября в интернете среди граждан Эстонии в возрасте от 18 лет и старше, всего в нем принял участие 1001 респондент.