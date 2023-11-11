Фото до и после ⟩ Как недорого и со вкусом обустроить однокомнатную квартиру

Как выделить спальную зону?

Разделив комнату, можно создать несколько более мелких и профилированных зон. Создание отдельной спальной зоны в пределах одной комнаты очень важно, так как в однокомнатной квартире нет возможности сменить обстановку и перейти в другую комнату.

Фото: Ikea

«Хорошо, если в комнате есть ниша, в которую можно поставить кровать. Таким образом, ниша позволяет удобно отделить спальню от остальной комнаты. Если есть возможность, в комнате, где каждый квадратный метр на счету, можно выбрать кровать чуть меньшего размера: шириной 140 см вместо 160 см. 20 см дают дополнительное пространство для многих функций. Для повышения приватности спальную зону можно отделить, прикрепив к потолку кронштейн для штор. Светонепроницаемые ночные шторы полностью скрывают и отделяют спальную зону», – добавил Кастро.

Кроме того, зону спальни можно отделить еще и уникальной системой полок. Как и кронштейны для штор, полки можно прикрепить к потолку, благодаря чему систему можно расположить в любом месте комнаты. Это решение выполняет несколько функций, функционируя как стол и полки от пола до потолка. Некоторые части полки можно перепрофилировать в прикроватные столики, обеспечивая удобное хранение зарядных устройств, книг и других предметов первой необходимости, которые всегда будут под рукой.

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