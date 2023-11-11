Фото до и после ⟩ Как недорого и со вкусом обустроить однокомнатную квартиру

Обустройство однокомнатной квартиры может быть достаточно сложной задачей, ведь одна комната должна выполнять множество функций. Кроме того, важно не перегрузить пространство и обеспечить наличие определенного места для всех ваших вещей, включая спортивный инвентарь и принадлежности для хобби. Дизайнер интерьера делится практическими советами о том, как организовать жилое пространство, отвечающее самым различным потребностям, и использовать цвета, которые со вкусом объединят все воедино.
Те, кто живет в однокомнатной квартире, сталкиваются с известными вызовами: как обеспечить достаточно места для всех вещей да еще и оставить место для отдыха и занятий хобби. В небольшом жилье каждый метр должен выполнять несколько функций, поскольку обычно это спальня, гостиная и рабочее пространство, объединенные в одно целое. Во многих случаях главный вопрос заключается в том, как сделать небольшую квартиру практичной, уютной и уникальной.
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Разделите комнату на зоны
Людям, живущим в подобной ситуации, дизайнер интерьера предлагает всегда делить комнату на зоны по функциям. Это необходимое решение в однокомнатной квартире. Рассмотрите возможность разделения пространства, используя для этого часть мебели вместо того, чтобы размещать ее всю вдоль стен.
«Попробуйте поэкспериментировать, поместив мебель большего размера в центре комнаты, чтобы увидеть, как она влияет на планировку, где и как формируются зоны, и решить, как можно адаптировать расстановку. Самая большая трансформация в небольшом пространстве может произойти, когда диван расположен ближе к центру комнаты, что создает небольшую зону гостиной и эффективно устраняет необходимость размещать велосипед в дальнем углу комнаты. Это будет особенно полезным решением осенью или в сырую погоду. Размещение дивана недалеко от двери также может помочь создать небольшой коридор или проход, предлагая удобное место для хранения велосипеда», – говорит Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьера IKEA.
Как выделить спальную зону?
Разделив комнату, можно создать несколько более мелких и профилированных зон. Создание отдельной спальной зоны в пределах одной комнаты очень важно, так как в однокомнатной квартире нет возможности сменить обстановку и перейти в другую комнату.
«Хорошо, если в комнате есть ниша, в которую можно поставить кровать. Таким образом, ниша позволяет удобно отделить спальню от остальной комнаты. Если есть возможность, в комнате, где каждый квадратный метр на счету, можно выбрать кровать чуть меньшего размера: шириной 140 см вместо 160 см. 20 см дают дополнительное пространство для многих функций. Для повышения приватности спальную зону можно отделить, прикрепив к потолку кронштейн для штор. Светонепроницаемые ночные шторы полностью скрывают и отделяют спальную зону», – добавил Кастро.
Кроме того, зону спальни можно отделить еще и уникальной системой полок. Как и кронштейны для штор, полки можно прикрепить к потолку, благодаря чему систему можно расположить в любом месте комнаты. Это решение выполняет несколько функций, функционируя как стол и полки от пола до потолка. Некоторые части полки можно перепрофилировать в прикроватные столики, обеспечивая удобное хранение зарядных устройств, книг и других предметов первой необходимости, которые всегда будут под рукой.
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Решения, которые экономят место
«На небольшой площади каждое мебельное решение должно быть хорошо продумано и в идеале выполнять несколько функций. Самая нижняя полка вышеупомянутой системы полок в спальной зоне оставляет под ней свободное пространство, которое выполняет двойную функцию, позволяя поместить ниже стол, на котором также можно установить очиститель воздуха. Это также позволит освободить середину комнаты для активных занятий, например, для занятий спортом», – говорит дизайнер интерьера IKEA.
Кастро рекомендует также выбирать кровати с выдвижными ящиками, поскольку они предлагают дополнительное место для хранения вещей. Для однокомнатного жилья может оказаться полезной кровать с двумя ящиками для хранения вещей под матрасом. Один из этих ящиков можно использовать для хранения сезонных вещей. Дополнительное пространство также можно получить, храня сезонную одежду в вакуумных пакетах. Остальные предметы можно сложить в прозрачные коробки и аккуратно разместить под кроватью, придав им более организованный вид.
Женщинам всегда необходимо место для хранения косметики и украшений. Дизайнер интерьера предлагает поместить перегородки в ящиках, при этом можно использовать даже те ящики, которые предназначены для кухни. Он напоминает, что многие предметы могут служить целям, выходящим за рамки их основного назначения, даже в тех зонах жилья, где мы изначально не планировали их использовать.
Чтобы визуально расширить комнату и создать уникальный элемент дизайна, Кастро предлагает разместить на стенах зеркала. «Демонстрация любимых сувениров из путешествий и других предметов на полках придает жилью уникальность», – добавляет он.