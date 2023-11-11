Видео ⟩ «Это было легко»: бывший боец ​​ММА эффектно справился с вооруженным нападавшим

В беседе с NBC News после инцидента Баэс сохранял спокойствие: «Когда тренируешься так часто, все это становится рефлексом. Он вел себя странно. Думаю, он употреблял наркотики. Я начал его душить, и все получилось. Когда не хватает воздуха, кроме этого тебя больше ничего не беспокоит. Я удерживал его на земле коленом и смог вызвать полицию. Он очнулся, приехала полиция, и все было в порядке. Это было легко».