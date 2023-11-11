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Однако! ⟩ А вы заметили, что на рынке переизбыток съемного жилья?

rus.postimees.ee
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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Aimur Kytt / Shutterstock.com

По данным бюро недвижимости Arco Vara, на рынке аренды, особенно в Таллинне, наблюдается явный переизбыток предложений.

В октябре 2023 года в квартирном сегменте рынка недвижимости Эстонии было заключено 1786 сделок купли-продажи, что продемонстрировало ожидаемое повышение активности - на 0,9% выше, чем в сентябре. На рынке аренды, особенно в Таллинне, наблюдается явный переизбыток предложений, что связано со сдачей в эксплуатацию новых многоквартирных домов.

Ситуация на рынке купли-продажи вновь стала несколько иной по сравнению с рынком аренды, где объем предложений не менялся уже почти год.

Инвестиции в недвижимость в настоящее время не стимулируются ни высокой стоимостью кредитов, ни инфляцией. Инвесторы в недвижимость с рынка не исчезли, но их доля, возможно, снизилась. В III квартале 2023 года покупатели квартир, являющиеся юридическими лицами, составили 23% квартирного рынка Таллинна.

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