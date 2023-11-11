Однако! ⟩ А вы заметили, что на рынке переизбыток съемного жилья?

В октябре 2023 года в квартирном сегменте рынка недвижимости Эстонии было заключено 1786 сделок купли-продажи, что продемонстрировало ожидаемое повышение активности - на 0,9% выше, чем в сентябре. На рынке аренды, особенно в Таллинне, наблюдается явный переизбыток предложений, что связано со сдачей в эксплуатацию новых многоквартирных домов.

Ситуация на рынке купли-продажи вновь стала несколько иной по сравнению с рынком аренды, где объем предложений не менялся уже почти год.