Однако! ⟩ А вы заметили, что на рынке переизбыток съемного жилья?

По данным бюро недвижимости Arco Vara, на рынке аренды, особенно в Таллинне, наблюдается явный переизбыток предложений.
В октябре 2023 года в квартирном сегменте рынка недвижимости Эстонии было заключено 1786 сделок купли-продажи, что продемонстрировало ожидаемое повышение активности - на 0,9% выше, чем в сентябре. На рынке аренды, особенно в Таллинне, наблюдается явный переизбыток предложений, что связано со сдачей в эксплуатацию новых многоквартирных домов.
Ситуация на рынке купли-продажи вновь стала несколько иной по сравнению с рынком аренды, где объем предложений не менялся уже почти год.
Инвестиции в недвижимость в настоящее время не стимулируются ни высокой стоимостью кредитов, ни инфляцией. Инвесторы в недвижимость с рынка не исчезли, но их доля, возможно, снизилась. В III квартале 2023 года покупатели квартир, являющиеся юридическими лицами, составили 23% квартирного рынка Таллинна.