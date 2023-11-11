Водитель автобуса бросил школьницу в чужом городе и уехал с ее вещами

Недавно со школьницей, которая ехала на автобусе из Выру в Тарту, произошел неприятный инцидент: она вышла из автобуса, чтобы снять наличные для покупки билета, но когда вернулась, автобус уже уехал с ее личными вещами.
Житель Выру Арви Лаанейыэ рассказал, что его 16-летняя дочь-десятиклассница 5 ноября села в автобус Go Bus Выру-Пыльва-Тарту, чтобы поехать в школу в Тарту.
Ребенок остался в чужом городе
«При посадке в автобус выяснилось, что возможности оплаты картой нет. Дочь хотела пойти на автовокзал за деньгами, это заняло бы две минуты. Водитель автобуса сказал, что прямо сейчас уже будет отбытие, вы не успеете. Но он и не сказал, что нельзя поехать. Он же мог сразу, образно говоря, вышвырнуть дочку из автобуса», - описал произошедшее Лаанейыэ.