Водитель автобуса бросил школьницу в чужом городе и уехал с ее вещами

«При посадке в автобус выяснилось, что возможности оплаты картой нет. Дочь хотела пойти на автовокзал за деньгами, это заняло бы две минуты. Водитель автобуса сказал, что прямо сейчас уже будет отбытие, вы не успеете. Но он и не сказал, что нельзя поехать. Он же мог сразу, образно говоря, вышвырнуть дочку из автобуса», - описал произошедшее Лаанейыэ.