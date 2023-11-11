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Водитель автобуса бросил школьницу в чужом городе и уехал с ее вещами

Тийт Лойм
, репортер
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Поездка на автобусе из Выру в Тарту завершилась для школьницы слезами.
Поездка на автобусе из Выру в Тарту завершилась для школьницы слезами. Фото: Pärnu Postimees

Недавно со школьницей, которая ехала на автобусе из Выру в Тарту, произошел неприятный инцидент: она вышла из автобуса, чтобы снять наличные для покупки билета, но когда вернулась, автобус уже уехал с ее личными вещами.

Житель Выру Арви Лаанейыэ рассказал, что его 16-летняя дочь-десятиклассница 5 ноября села в автобус Go Bus Выру-Пыльва-Тарту, чтобы поехать в школу в Тарту.

Ребенок остался в чужом городе

«При посадке в автобус выяснилось, что возможности оплаты картой нет. Дочь хотела пойти на автовокзал за деньгами, это заняло бы две минуты. Водитель автобуса сказал, что прямо сейчас уже будет отбытие, вы не успеете. Но он и не сказал, что нельзя поехать. Он же мог сразу, образно говоря, вышвырнуть дочку из автобуса», - описал произошедшее Лаанейыэ.

В Пыльва девушка отправилась к банкомату, чтобы снять наличные. По словам Лаанейыэ, с ведома и приказа водителя автобуса. Девушка также предложила водителю автобуса вариант, что она снимет наличные в банкомате на Тартуском автовокзале и затем заплатит, но это не устроило водителя автобуса.

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