В традиционных финских конфетах нашли запрещенное в ЕС вещество

Некоторые салмиакки и лакричные конфеты, произведенные в Финляндии, содержат матрин, который запрещен для использования в пищевых продуктах на территории ЕС, говорится в исследовании портала Yle.
Как минимум в шести продуктах концентрация матрина превышала норму. На уровне ЕС матрин в настоящее время не квалифицируется как вредное для здоровья вещество, однако его вредные свойства не изучены, поэтому в целях безопасности его запрещено использовать.
Специальный эксперт Агентства продовольствия Финляндии Арья Хейнонен заявила, что потребителям не стоит беспокоиться о небольших количествах вещества.
Производители кондитерских изделий при этом ссылаются на немецкое исследование, согласно которому у матрина нет значительных токсических свойств.