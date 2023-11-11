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В традиционных финских конфетах нашли запрещенное в ЕС вещество

rus.postimees.ee
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Конфеты. Фото иллюстративное.
Конфеты. Фото иллюстративное. Фото: Pixabay

Некоторые салмиакки и лакричные конфеты, произведенные в Финляндии, содержат матрин, который запрещен для использования в пищевых продуктах на территории ЕС, говорится в исследовании портала Yle.

Как минимум в шести продуктах концентрация матрина превышала норму. На уровне ЕС матрин в настоящее время не квалифицируется как вредное для здоровья вещество, однако его вредные свойства не изучены, поэтому в целях безопасности его запрещено использовать.

Специальный эксперт Агентства продовольствия Финляндии Арья Хейнонен заявила, что потребителям не стоит беспокоиться о небольших количествах вещества.

Производители кондитерских изделий при этом ссылаются на немецкое исследование, согласно которому у матрина нет значительных токсических свойств.

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