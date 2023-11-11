Фото ⟩ Оружие и техника Кайтселийта заполнили Ратушную площадь в Тарту

«Я рад, что на этот раз Тарту станет центром праздничной недели Кайтселийта, - сказал командующий Кайтселийтом генерал-майор Рихо Юхтеги. - Моя карьера началась в Тартумаа в 1990 году как инициатора создания местного Кайтселийта. Для меня символично, что 105-летие организации я в последний раз в качестве командующего Кайтселийтом отмечаю вместе с соратниками именно здесь».