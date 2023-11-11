Фото ⟩ Оружие и техника Кайтселийта заполнили Ратушную площадь в Тарту

Сегодня, 11 ноября, Кайтселийт отмечает свое 105-летие. В этом году основные мероприятия в честь дня рождения сосредоточены в Тарту. С субботнего утра все желающие могут на Ратушной площади увидеть выставку техники и вооружения Кайтселийта.
«Я рад, что на этот раз Тарту станет центром праздничной недели Кайтселийта, - сказал командующий Кайтселийтом генерал-майор Рихо Юхтеги. - Моя карьера началась в Тартумаа в 1990 году как инициатора создания местного Кайтселийта. Для меня символично, что 105-летие организации я в последний раз в качестве командующего Кайтселийтом отмечаю вместе с соратниками именно здесь».
В три часа дня к памятнику Освободительной войне в память о павших героях будут возложены венки.
В музее Эстонской военной академии в субботу можно увидеть выставку, посвященную 105-летию Кайтселийта. 11 ноября в концертном зале «Ванемуйне» пройдет праздничный концерт-прием командующего Кайтселийта.
По этому случаю в дружинах Кайтселийта по всей Эстонии пройдут мероприятия в честь дня рождения, будут отмечены лучшие представители добровольной организации гособороны и продемонстрированы вооружение, техника и возможности Кайтселийта.