В Финляндии планируется принудительное переселение арендаторов съемных квартир в более дешевое жилье

По данным правительства Финляндии, более 56 000 жителей страны, получающих пособие по обеспечению прожиточного минимума, в настоящее время снимают квартиры, аренда которых превышает норму расходов на жилье.

Правительство предлагает сэкономить на жилищных расходах получателей пособия (toimeentulotuki). По мнению Конституционного комитета парламента, это предложение соответствует конституции.

Согласно новому законопроекту, получателей пособия могут обязать переехать в более дешевое жилье, если его арендная плата превышает установленную норму.

По мнению Конституционного комитета, зону поиска более доступного жилья нужно расширить, если его не удается найти в муниципалитете проживания.

По мнению правительства, таким образом можно будет сократить расходы на выплату пособий на 31 млн евро, которые распределяются пополам между муниципалитетами и государством. По прогнозам, это также приведет к росту числа трудоустроенных на 1200 человек.

Финское правительство хочет, чтобы изменение закона вступило в силу в июле следующего года.