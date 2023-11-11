В четверг, 9 ноября, в легендарном лондонском ночном клубе Fabric состоялась организованная посольством Эстонии благотворительная акция Rave for Ukraine, в рамках которой удалось собрать в поддержку украинских детей более 32 000 евро. В роли диджея себя попробовала и министр культуры Эстонии Хейди Пурга.
Фото ⟩ Оригинальный способ поддержать Украину: посольство Эстонии закатило вечеринку в лондонском ночном клубе
Представителем Эстонии выступила министр культуры Хейди Пурга, вместе с ней в главном зале крутили пластинки всемирно известные диджеи Феликс Бакстон из Basement Jaxx, Крис Либинг из Германии, Ида Энгберг из Швеции и граф Шефтсбери, он же Nick AC. Финальный сет в зале, подсвеченным цветами украинского флага, исполнил Pavel Plastikk из Украины.
«Каждая возможность внести свой вклад в победу и восстановление Украины очень важна, - сказала Пурга. - С помощью благотворительной акции мы поддерживали тех украинских детей, которые пострадали от ужасов войны, пережили потерю своих родителей, провели дни или даже месяцы в бомбоубежищах, видели разрушение их домов. Я не могу представить, через что они прошли. Конечно, влияние этих переживаний на психическое здоровье разрушительно. Мы сделаем все, что можем, всеми возможными способами, чтобы война закончилась победой Украины, и у этой прекрасной страны был бы шанс продолжать процветать».
Посол Эстонии в Великобритании Вильяр Луби заявил в своем выступлении на вечеринке, что ситуация в мире уже изменилась из плохой в еще худшую. «Война агрессора России в Украине, похоже, не закончится в ближайшее время, и тем самым Россия легитимизировала применение насилия и грубой силы против мирных стран и людей, - сказал он. - Огромное количество недемократических сил по всему миру внимательно наблюдают за развитием событий и делают свои собственные выводы».
«Цель агрессора не изменилась, - подчеркнул Луби. - По-прежнему есть желание разбить наше единство и общество и подорвать нашу волю к поддержке нуждающихся и невинных жертв, распространяя страдания на другие части мира. Именно поэтому наша поддержка Украины должна оставаться неумолимой, заметной и не может измениться. И она не изменится!»
Луби призвал гостей прикладывать больше усилий. «Мы не можем просто сосредоточиться на нашей повседневной жизни и забыть о преступлениях против человечности, которые совершаются в мире, - сказал он. - Этому необходимо положить конец! У свободных обществ есть много каналов, с помощью которых мы можем продемонстрировать нашу солидарность и поддержать Украину. Мы используем их все, даже на рейвах».
Благодаря приглашениям на вечеринку было забронировано более 550 билетов, а от доходов от продажи билетов и бара было собрано более 32 000 евро. Вырученные средства пойдут в благотворительную организацию Gen.Ukrainian, которая организует лагеря для улучшения психического здоровья детей, пострадавших от войны. Пожертвования можно сделать еще неделю, до 19 ноября, здесь.
Вечеринку, организованную в поддержку Украины, среди прочих поддержали Invest Estonia, Bolt, Plural, Nortal, LHV, Fienta, Junimperium и Põhjala.