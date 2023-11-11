Фото ⟩ Оригинальный способ поддержать Украину: посольство Эстонии закатило вечеринку в лондонском ночном клубе

Представителем Эстонии выступила министр культуры Хейди Пурга, вместе с ней в главном зале крутили пластинки всемирно известные диджеи Феликс Бакстон из Basement Jaxx, Крис Либинг из Германии, Ида Энгберг из Швеции и граф Шефтсбери, он же Nick AC. Финальный сет в зале, подсвеченным цветами украинского флага, исполнил Pavel Plastikk из Украины.

«Каждая возможность внести свой вклад в победу и восстановление Украины очень важна, - сказала Пурга. - С помощью благотворительной акции мы поддерживали тех украинских детей, которые пострадали от ужасов войны, пережили потерю своих родителей, провели дни или даже месяцы в бомбоубежищах, видели разрушение их домов. Я не могу представить, через что они прошли. Конечно, влияние этих переживаний на психическое здоровье разрушительно. Мы сделаем все, что можем, всеми возможными способами, чтобы война закончилась победой Украины, и у этой прекрасной страны был бы шанс продолжать процветать».