«Это самое невероятное событие недели»: журналист поражен советом, который Каллас дала учителям

В программе Keskpäevatund на радио Kuku Прийт Хыбемяги сказал, что заявление премьер-министра Каи Каллас о том, что учителям следует повышать себе зарплату, рекламируя автоналог, является самым невероятным событием недели.
В начале программы Хыбемяги отметил, что в пятницу у школьников был хороший день: уроки начались на час позже. Он добавил, что предупредительная забастовка пока не принесла повышения зарплат, но социальная поддержка находится на стороне учителей.
Айнар Рууссаар отметил, что на самом деле эта тема гораздо шире, чем просто зарплата, ведь нерешенным остается вопрос всей школьной сети: «Все мы хотели бы, чтобы ребенок ходил в хорошую школу рядом с домом, но государство не может себе этого позволить».
Рууссаар уточнил, что есть самоуправления, которые могут платить учителям очень достойную зарплату. В то же время он считает, что есть и странные моменты: к примеру, когда в Таллинне при создании госгимназий появляется больше учебных мест для гимназистов, при этом не набирается такое количество выпускников основной школы. В Метскюла же закрывают школу, а дети продолжают в нее ходить.
По словам Хельдура Меэритса, сложилась версия, согласно которой у нас есть хорошие учителя, которые получают плохую зарплату. Он пояснил, что на самом деле нельзя сказать, что государство сэкономило на финансировании школ, поскольку, по данным Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), мы тратим на образование больше, чем в среднем.
Меэритс привел пример: хотя в Финляндии большая часть денег, выделенных на образование, идет на зарплату учителей, у нас все по-другому. Наши деньги идут на школьную сеть, а не на зарплаты. По его словам, выбор стоит между сохранением финансово неэффективных школ и невыплатой учителям достойных зарплат или переполнением деньгами и дальнейшим увеличением дефицита госбюджета.
Хыбемяги тогда сказал, что решение есть: Партия реформ должна просто отменить ликвидацию налогового горба. «Разве есть смысл заниматься этим идиотизмом, когда денег и так мало?» - сказал Хыбемяги, добавив, что Партию реформ за это и так никто не поблагодарит. Он объяснил, что следует не тратить много средств на образование, а тратить их эффективно, чтобы у нас было больше умных людей.
Хыбемяги также обратил внимание на то, что при строительстве потрясающих зданий гимназий нельзя игнорировать статистику, ведь мы знаем, сколько детей рождается и когда они идут в школу: «В то же время, глядя на то, как управляют страной, никто не может увидеть более широкой картины».
Рууссаар выразил мнение, что, возможно, следует согласовать и расходы на образование, как это было сделано в случае с расходами на оборону.
Участники программы также обсудили качество преподавания. Рууссаар отметил, что, хотя требования к квалификации учителей установлены, в школе нарушается закон, поскольку там также работают люди без высшего образования.
Меэритс добавил, что если люди постоянно говорят о том, как трудно быть учителем, то, наверное, это трудно для тех, кто просто не справляется с работой педагога. Он сказал, что не верит, что учитель каждый год начинает подготовку уроков с нуля.
Затем Хыбемяги обсудил отношение премьер-министра к учителям. По его словам, самым невероятным событием этой недели является заявление Каи Каллас на пресс-конференции, в которой она посоветовала учителям «повышать себе зарплату», рекламируя введение налога на автомобили: «У меня уже давно такое ощущение, что все эти скандалы с перевозками в РФ и прочие вещи привели к тому, что Кая Каллас чувствует, что раз хуже уже быть не может, то можно делать, что взбредет в голову».