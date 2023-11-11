«Это самое невероятное событие недели»: журналист поражен советом, который Каллас дала учителям

Хыбемяги тогда сказал, что решение есть: Партия реформ должна просто отменить ликвидацию налогового горба. «Разве есть смысл заниматься этим идиотизмом, когда денег и так мало?» - сказал Хыбемяги, добавив, что Партию реформ за это и так никто не поблагодарит. Он объяснил, что следует не тратить много средств на образование, а тратить их эффективно, чтобы у нас было больше умных людей.

Хыбемяги также обратил внимание на то, что при строительстве потрясающих зданий гимназий нельзя игнорировать статистику, ведь мы знаем, сколько детей рождается и когда они идут в школу: «В то же время, глядя на то, как управляют страной, никто не может увидеть более широкой картины».

Рууссаар выразил мнение, что, возможно, следует согласовать и расходы на образование, как это было сделано в случае с расходами на оборону.

Участники программы также обсудили качество преподавания. Рууссаар отметил, что, хотя требования к квалификации учителей установлены, в школе нарушается закон, поскольку там также работают люди без высшего образования.

Меэритс добавил, что если люди постоянно говорят о том, как трудно быть учителем, то, наверное, это трудно для тех, кто просто не справляется с работой педагога. Он сказал, что не верит, что учитель каждый год начинает подготовку уроков с нуля.