Мистика ⟩ Старый дом оказался посреди улицы. Сказали, что он упал с неба

По данным полиции Ирвиндейла, на улице было найдено... полуразрушенное строение, фундамент которого представлял собой ржавый каркас, и переместить дом теоретически было можно, просто толкнув его.

«Анонимный звонок сообщил о доме, который, по-видимому, упал с неба и приземлился посреди улицы в нашем городе», - написала местная полиция в сообщении в Facebook. Поскольку инцидент произошел незадолго до Хэллоуина, в сообщении добавлено, что при приземлении дома ни одна ведьма не пострадала.