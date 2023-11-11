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Мистика ⟩ Старый дом оказался посреди улицы. Сказали, что он упал с неба

rus.postimees.ee
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Фото: Shutterstock

Полиция Калифорнии теряется в догадках: откуда посреди улицы взялся старый сарай? 

По данным полиции Ирвиндейла, на улице было найдено... полуразрушенное строение, фундамент которого представлял собой ржавый каркас, и переместить дом теоретически было можно, просто толкнув его. 

«Анонимный звонок сообщил о доме, который, по-видимому, упал с неба и приземлился посреди улицы в нашем городе», - написала местная полиция в сообщении в Facebook. Поскольку инцидент произошел незадолго до Хэллоуина, в сообщении добавлено, что при приземлении дома ни одна ведьма не пострадала.

На место происшествия была вызвана буксирная компания Royal Coaches, ее команда погрузила строение на грузовик и увезла. Что с ним будет дальше, пока неизвестно.

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