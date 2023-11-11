Медианные нетто-доходы в Эстонии ниже среднего в ЕС

В 2022 году, по данным Eurostat, медианные нетто-доходы составили в ЕС 18 706 стандартов покупательной способности, а в Эстонии 17 064.
Показатель был выше всего в Люксембурге (33 214), за ним следовали Нидерланды (25 437), Австрия (25 110), Бельгия (24 142), Дания (23 244) и Германии (23 197), сообщила служба Eurostat.
Самые низкие показатели - в Болгарии (9671) и Словакии (9826), за ними следуют Румыния (10 033), Венгрия (10 217) и Греция (10 841).
Среди ближайших к Эстонии стран показатель Латвии составил 12 845, Литвы 14 202, Финляндии 20 941 и Швеции 20 573.