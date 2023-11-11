Ряд стран ЕС не согласен с планом помощи Киеву на 20 миллиардов

В июле верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил для поддержки Украины в войне с Россией создать фонд военного содействия Киеву на 2024-2027 годы с ежегодным объемом 5 миллиардов евро. Обсуждение этого плана должно состояться в Брюсселе 14 ноября на встрече министров обороны стран Евросоюза, но, по данным источников Reuters, многие страны, в том числе Германия, усомнились в целесообразности выделения таких крупных сумм на несколько лет вперед.

В план Борреля могут быть внесены изменения

С момента полномасштабного военного вторжения РФ в Украину Евросоюз предоставил Киеву вооружения и оборудования на сумму около 25 миллиардов евро, став, по сути, одним из крупнейших доноров в сфере военной помощи. Предложение Борреля - это попытка перевести поддержку на более долгосрочную основу, создав финансовый резерв для помощи Украине в рамках более крупного фонда, Европейского фонда мира, цель которого - возместить странам ЕС расходы на военную помощь другим странам.

«Я пока не собираюсь объявить этот план несостоявшимся. Но его можно усовершенствовать, - заявил в беседе с Reuters на условиях анонимности один из высокопоставленных дипломатов ЕС. - У Германии возникло много вопросов, и вполне обоснованно. Ведь речь идет о больших деньгах».

Некоторые государства Евросоюза не готовы взять на себя такие долгосрочные обязательства из-за сокращений внутренних бюджетов. Дипломатические источники допускают, что ЕС может принять решение о выделении Украине средств на год вперед.