ФОТО ⟩ Эксперт: что нужно учитывать при покупке телевизора и его размещении в комнате

Размер комнаты, расположение окон, расстояние до экрана, технические характеристики – вот лишь некоторые факторы, влияющие на удовольствие от просмотра телепередач и фильмов. Чтобы получить наилучшие впечатления, важно выбрать подходящий телевизор и правильно разместить его в комнате.
Тренинг-менеджер по бытовой технике Samsung Eesti Алари Пеннар рассказал о наиболее важных аспектах, которые следует учитывать при покупке телевизора и планировании его размещения в комнате.
Размер экрана
Размер экрана должен быть сбалансирован в соответствии с размером помещения и расстоянием до телевизора. Если площадь гостиной не превышает 16м2, то для такой комнаты подойдет телевизор с диагональю 65 дюймов. Экраны большего размера производят большое впечатление, но телевизор не должен перегружать помещение.
Также необходимо учитывать расстояние между телевизором и диваном. Общая рекомендация заключается в том, что при расчете правильного расстояния следует взять размер диагонали телевизора, умножить его на три и тогда получится подходящее расстояние в сантиметрах. Например, телевизор с диагональю 65 дюймов комфортно смотреть с расстояния около двух метров.
Внешний вид и качество
Покупая новый телевизор, также необходимо подумать о желаемом качестве и внешнем виде. Для этого следует ознакомиться с различными вариантами разрешения и технологий экрана. Например, одним из хороших вариантов являются OLED-телевизоры, поскольку их процессор 4K обеспечивает высочайшее качество изображения, а кроме того, устройству свойственны присущие технологии OLED глубокие черные тона и яркие цвета. Внешний вид устройства также важен, ведь он должен соответствовать вашему интерьеру. Тонкие телевизоры менее заметны при размещении на стене, сочетая элегантность и функциональность.
Расположение и приложения
Когда подходящий телевизор выбран, необходимо подумать о его расположении. Телевизор обязательно следует размещать на уровне глаз – так во время долгих киномарафонов у вас не будет уставать шея. Вы можете использовать подходящий столик для телевизора или закрепить телевизор на стене. Рекомендуется размещать телевизор в центре поля зрения, чтобы вы могли беспрепятственно видеть экран.
Чтобы превратить гостиную в настоящий домашний кинотеатр, стоит приобрести дополнительные совместимые с телевизором колонки. Сегодняшние технологии позволяют действительно окружить себя звуком, ведь вы можете слушать любимый контент одновременно на телевизоре и дополнительных динамиках. Это обеспечивает наилучшее качество звука и оптимальные впечатления от просмотра. Если вы не хотите размещать рядом с телевизором большие предметы, тонкие, но мощные саундбары элегантно и ненавязчиво впишутся в дизайн вашей комнаты.
Чтобы сохранить красивый внешний вид помещения, также стоит подумать о том, чтобы спрятать провода вашей бытовой электроники. Один из вариантов – проложить провода для настенного телевизора изнутри стены или использовать специальные решения: например, One Connect Box для телевизоров Samsung, который практически незаметно скрывает провода в шкафчике.