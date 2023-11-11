ФОТО ⟩ Эксперт: что нужно учитывать при покупке телевизора и его размещении в комнате

Тренинг-менеджер по бытовой технике Samsung Eesti Алари Пеннар рассказал о наиболее важных аспектах, которые следует учитывать при покупке телевизора и планировании его размещения в комнате.

Размер экрана

Размер экрана должен быть сбалансирован в соответствии с размером помещения и расстоянием до телевизора. Если площадь гостиной не превышает 16м2, то для такой комнаты подойдет телевизор с диагональю 65 дюймов. Экраны большего размера производят большое впечатление, но телевизор не должен перегружать помещение.

Также необходимо учитывать расстояние между телевизором и диваном. Общая рекомендация заключается в том, что при расчете правильного расстояния следует взять размер диагонали телевизора, умножить его на три и тогда получится подходящее расстояние в сантиметрах. Например, телевизор с диагональю 65 дюймов комфортно смотреть с расстояния около двух метров.

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Внешний вид и качество

Покупая новый телевизор, также необходимо подумать о желаемом качестве и внешнем виде. Для этого следует ознакомиться с различными вариантами разрешения и технологий экрана. Например, одним из хороших вариантов являются OLED-телевизоры, поскольку их процессор 4K обеспечивает высочайшее качество изображения, а кроме того, устройству свойственны присущие технологии OLED глубокие черные тона и яркие цвета. Внешний вид устройства также важен, ведь он должен соответствовать вашему интерьеру. Тонкие телевизоры менее заметны при размещении на стене, сочетая элегантность и функциональность.

Расположение и приложения