С субботы вводится новое обязательство для краудфандинговых платформ

Об этом сообщила Финансовая инспекция Эстонии, напомнив, что постановление, регулирующее предоставление услуг краудфандинга, было принято Европарламентом в октябре 2020 года, а переходный период для его реализации завершился в эту пятницу, 10 ноября.

Как пояснил член правления Финансовой инспекции Сийм Таммер, количество принятых на сегодняшний день решений о выдаче разрешений в области краудфандинговых услуг невелико. «В настоящее время мы рассматриваем несколько заявок на получение лицензий на деятельность провайдеров краудфандинговых услуг, и уже выдали две лицензии - фирмам Crowdestate AS и Estateguru OÜ», - сказал Таммер.