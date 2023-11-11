С субботы вводится новое обязательство для краудфандинговых платформ

С субботы 11 ноября все краудфандинговые платформы, предоставляющие инвесторам возможность вкладывать средства в предпринимательскую деятельность компаний, перед тем как начинать деятельность, должны будут получить соответствующее разрешение.
Об этом сообщила Финансовая инспекция Эстонии, напомнив, что постановление, регулирующее предоставление услуг краудфандинга, было принято Европарламентом в октябре 2020 года, а переходный период для его реализации завершился в эту пятницу, 10 ноября.
Как пояснил член правления Финансовой инспекции Сийм Таммер, количество принятых на сегодняшний день решений о выдаче разрешений в области краудфандинговых услуг невелико. «В настоящее время мы рассматриваем несколько заявок на получение лицензий на деятельность провайдеров краудфандинговых услуг, и уже выдали две лицензии - фирмам Crowdestate AS и Estateguru OÜ», - сказал Таммер.
Он добавил, что провайдеры краудфандинговых услуг, которые продолжат работать без лицензии, будут нарушать закон.