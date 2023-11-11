Кая Каллас извинилась перед учителями: это было неуместное и неудачное заявление

Rus.Postimees публикует заявление Каллас в полном объеме:

Прежде всего, я от всей души прошу прощения за свое неудачное выступление на пресс-конференции в четверг, в рамках ответов на вопросы журналистов. Я понимаю, что обидела учителей, предложив им во время забастовки выступить за введение налога на автомобили, чтобы государство могло поднять им зарплату. Это было неуместное и неудачное заявление.

Вместе с извинениями я также хочу дать небольшое объяснение, почему такая мысль вообще пришла мне в голову. У нас большая неразбериха с государственным бюджетом. В то же время я действительно чувствую, что и правительство, и я очень четко расставили приоритеты в отношении заработной платы и условий труда учителей. Это та область, где мы ничего не урезаем.

Кроме того, в прошлом году при подготовке бюджета мы повысили зарплату учителям на 24%. Учителя - единственные, чьи зарплаты вырастут в этом году, плюс фонд дифференциации и пособия, дополнительные деньги на переход на эстоноязычное образование. Даже эта отмена налогового горба внесет довольно существенный вклад в повышение доходов учителей, спасателей и полицейских в 2025 году.