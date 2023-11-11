Кая Каллас извинилась перед учителями: это было неуместное и неудачное заявление

Премьер-министр Кая Каллас объявила в социальных сетях, что приносит извинения учителям за свое неудачное заявление. При этом Каллас поясняет, что денег на повышение зарплаты пока нет.
Rus.Postimees публикует заявление Каллас в полном объеме:
Прежде всего, я от всей души прошу прощения за свое неудачное выступление на пресс-конференции в четверг, в рамках ответов на вопросы журналистов. Я понимаю, что обидела учителей, предложив им во время забастовки выступить за введение налога на автомобили, чтобы государство могло поднять им зарплату. Это было неуместное и неудачное заявление.
Вместе с извинениями я также хочу дать небольшое объяснение, почему такая мысль вообще пришла мне в голову. У нас большая неразбериха с государственным бюджетом. В то же время я действительно чувствую, что и правительство, и я очень четко расставили приоритеты в отношении заработной платы и условий труда учителей. Это та область, где мы ничего не урезаем.
Кроме того, в прошлом году при подготовке бюджета мы повысили зарплату учителям на 24%. Учителя - единственные, чьи зарплаты вырастут в этом году, плюс фонд дифференциации и пособия, дополнительные деньги на переход на эстоноязычное образование. Даже эта отмена налогового горба внесет довольно существенный вклад в повышение доходов учителей, спасателей и полицейских в 2025 году.
По уровню расходов на образование Эстония входит в тройку лидеров в Европейском союзе. Об этом я подробно говорила на той же пресс-конференции, представив как цифры, так и возможные варианты решения проблемы. Что касается, в частности, учителей, то ключ здесь лежит в реорганизации школьной сети, что также является неудобной, но необходимой реформой.
Однако весь этот процесс бюджетной корректировки наглядно демонстрируют две вещи - ни одна социальная группа не поддерживает никакого повышения налогов, и в то же время все требуют увеличения государственных расходов. Даже внутри коалиции договоренности по улучшению состояния государственного бюджета разваливаются, как только какая-то группа интересов или СМИ протестуют против какой-либо меры. Разочарование, вызванное таким массовым давлением, заставило меня оговориться в своих заявлениях.
Поймите меня правильно - на самом деле я просила и хотела сказать, что хотя бы одна группа интересов могла бы время от времени сказать несколько слов в поддержку улучшения доходной части бюджета страны. Все государственные расходы - в том числе и зарплата учителей - идут из кармана налогоплательщика. И возмущение, вызванное дискуссией о налогах, показывает, что налогоплательщик не хочет платить больше. Каждый дополнительный расход и повышение заработной платы для работников бюджетной сферы (из которых 41% приходится на работников образования и науки) означает увеличение нагрузки на кошелек налогоплательщика.