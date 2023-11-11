Эксперт: в своих высказываниях Каллас больше эмоциональна, чем рациональна

Лийна Керсна отметила, что премьер-министру следует учитывать масштабы аудитории, до которой дойдет ее заявление.

«Как депутат обращается к народу с трибуны парламента, а не только к своим коллегам, сидящим в зале, так и представитель государственной власти всегда обращается к народу через журналиста, а не только к конкретному журналисту», - сказала Керсна.

«Например, когда вы даете интервью журналисту из "Актуальной камеры", вы фактически разговариваете в среднем со 160 000 человек. Тому, кто дает интервью, особенно политику, всегда нужно это учитывать», - сказала Керсна.

По мнению эксперта по коммуникации, преподавателя Таллиннского университета Марта Сооника, корни такого поведения уходят в детство.

«Сегодня в нашей семье горе. От нас ушел ребенок, у которого еще не было возможности прожить свою жизнь, - говорит Сооник. - Развивая эту тему, если вы спросите, откуда берется такое поведение, то его корни уходят в детство. Некоторое наигранное высокомерие, вероятно, тоже из детства Каи Каллас. Она не всегда рациональна в тот момент, когда что-то говорит. Скорее эмоциональна».

Что касается людей, консультирующих премьер-министра по вопросам коммуникаций, то, по мнению Сооника, эти советники компетентны, но вопрос в том, прислушивается ли к ним Каллас. «Она получает хорошие советы, но не всегда к ним прислушивается», - сказал Сооник.

Председатель зеленых Эвелин Сепп считает, что в случае необходимости и другие должны начать поддерживать требования повышения зарплат учителей забастовками.

«Разглагольствования Каи Каллас о том, чем должны заниматься учителя, помимо своей работы, были просто отвратительны и унизительны, - написала Сепп в социальных сетях. - Всю свою жизнь я видела со стороны, что значит быть учителем».