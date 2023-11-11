Эксперт: в своих высказываниях Каллас больше эмоциональна, чем рациональна

Комментируя заявление Каи Каллас на пресс-конференции правительства, заместитель председателя фракции Партии реформ Лийна Керсна отметила, что, выступая перед публикой, всегда нужно учитывать, насколько широкой аудитории адресовано заявление. Эксперт по коммуникации Март Сооник сказал, что по вопросам коммуникации премьер-министру дают хорошие советы, но вопрос в том, всегда ли она к ним прислушивается.
Лийна Керсна отметила, что премьер-министру следует учитывать масштабы аудитории, до которой дойдет ее заявление.
«Как депутат обращается к народу с трибуны парламента, а не только к своим коллегам, сидящим в зале, так и представитель государственной власти всегда обращается к народу через журналиста, а не только к конкретному журналисту», - сказала Керсна.
«Например, когда вы даете интервью журналисту из "Актуальной камеры", вы фактически разговариваете в среднем со 160 000 человек. Тому, кто дает интервью, особенно политику, всегда нужно это учитывать», - сказала Керсна.
По мнению эксперта по коммуникации, преподавателя Таллиннского университета Марта Сооника, корни такого поведения уходят в детство.
«Сегодня в нашей семье горе. От нас ушел ребенок, у которого еще не было возможности прожить свою жизнь, - говорит Сооник. - Развивая эту тему, если вы спросите, откуда берется такое поведение, то его корни уходят в детство. Некоторое наигранное высокомерие, вероятно, тоже из детства Каи Каллас. Она не всегда рациональна в тот момент, когда что-то говорит. Скорее эмоциональна».
Что касается людей, консультирующих премьер-министра по вопросам коммуникаций, то, по мнению Сооника, эти советники компетентны, но вопрос в том, прислушивается ли к ним Каллас. «Она получает хорошие советы, но не всегда к ним прислушивается», - сказал Сооник.
Председатель зеленых Эвелин Сепп считает, что в случае необходимости и другие должны начать поддерживать требования повышения зарплат учителей забастовками.
«Разглагольствования Каи Каллас о том, чем должны заниматься учителя, помимо своей работы, были просто отвратительны и унизительны, - написала Сепп в социальных сетях. - Всю свою жизнь я видела со стороны, что значит быть учителем».
Отвечая на вопрос журналиста на пресс-конференции правительства в четверг, Каллас заявила, что для повышения зарплат учителям во время забастовки им следует поддерживать введение автомобильного налога.