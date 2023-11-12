Фотогалерея ⟩ Позвольте взять за ж... вас: эффективный психотренинг в неожиданном месте

«Когда тело скажет да...» - звучит соблазнительно. Да и выглядит на самом деле тоже. С 10 ноября в KUMU идет выставка без преувеличения выдающейся нидерландской видеохудожницы Мелани Бонайо. В галерее на пятом этаже таллиннского музея можно увидеть четыре ее фильма, и это стоит сделать. Особенно если вы недовольны жизнью и хотите как-то себе помочь.
Кадриоргские культурные институции продолжают радовать мощными проектами. Вроде только неделю назад в Музее Миккеля открылась шикарная выставка карикатур Оноре Домье из коллекции американского антрополога, живущего в Вильянди, как теперь на последнем этаже KUMU аж до апреля будущего года выставились четыре больших видеоработы Мелани Бонайо.
Мелани Бонайо (1978) - небинарная персона, изначально - художница, которую теперь по правилам гендерной нейтральности следует называть «они» (they). У них много ипостасей - производство арт-объектов и видеосъемка, телесная терапия и секс-коучинг, феминистский активизм и борьба за права животных. В своих работах, в последнее десятилетие реализующихся в формате полноценного кино с драматургией, репликами и закадровым текстом, Бонайо исследуют проблемы сосуществования людей в деструктивных по своей сути системах капиталистического обмена. Они считают, что техногенный мир должен быть перезагружен осознанным сближением людей, освоением разных форм телесной близости (объятия, прикосновения, соседство, секс и его заменители).
Выставка видеоработ Мелани Бонайо в KUMU представлена в четырех залах, оформленных дизайнером Тео Демансом при поддержке нидерландского Фонда Пита Мондриана. То есть каждый зал продолжает экранное событие по принципу диорамы - антураж фильма продолжается в зале в виде трехмерных объектов. Это сделано подчеркнуто просто и вместе с тем захватывающе.
Смысловой хребет выставки - фильм, давший ей название: «Когда тело говорит "да"...» (2022). Он представлял в прошлом году Нидерланды на Венецианской биеннале. Поверхностные ассоциации, которые в первые минуты вызывает эта работа, умещаются в диапазоне между дешевой эзотерикой и деструктивной сектой, практикующей «свальный грех». Однако, если попытаться освободить глаза от пелены лицемерного возмущения, становится понятно, что это - хроника терапевтического сеанса. В продолжение этого сеанса люди разных цветов кожи, культурной и сексуальной идентичности приучаются тесно соседствовать друг с другом и принимать свое и чужое тело.
Самый ранний по времени создания фильм из тех, что привезены в KUMU, снят в 2013 году. Он называется «Матрица Ботаника. Биосфера поверх наций» и представлен в первом от входа зале. Это запись костюмированного концерта, который придумали и частично сыграли сами Мелани Бонайо в так наз. «Зеленом соборе» в провинции Флеволанд. В 1987 году патриарх нидерландского искусства Маринус Боэзем высадил там тополя в форме Собора Парижской Богоматери и после достижения ими нужных размеров постоянно поддерживает высоту и ширину оригинального собора. Бонайо сочинила для этого собора арт-интервенцию, в которой человек подчинен природе.
Еще два видеофильма выставки образуют ее символическую рамку уже потому, что один посвящен детям, а другой - старикам. В фильме TouchMETell (игра слов «трогать» и «рассказывать») Мелани Бонайо просит детей размышлять о границах своей телесности, ставить вопросы о том, что прилично в обществе, а что нет и по какой причине, как далеко могут заходить наши желания в отношении другого человека и как мы можем предотвратить насилие в свой и чужой адрес, как защитить себя и других. Эта психологически глубокая работа продолжается в зале с игрушками и наклейками, которые дети могут клеить на стены. В чем корреспондент Rus.Postimees и убедился, наблюдая за семьей, пришедшей на выставку с малышами.
И наконец, в дальнем зале - легко пропустить! - одна из нашумевших в свое время работ Бонайо. Пожалуй, «Прогресс/Регресс» (2016) - наиболее традиционный фильм, больше всего похожий на просветительский док-проект. В нем записаны и хитроумно смонтированы интервью людей, чей возраст приближается к 100 годам. Они вспоминают, как в жизнь людей прошлого века входили бытовые радости типа тостера или автоматической стиральной машины.
Своеобразным контрапунктом к этим свидетельствам - отношения тех же людей с электронной почтой и соцсетями, смартфонами и электронными сигаретами, роботами-доставщиками и беспилотными авто… Ведь все это пришло в их жизнь на склоне лет, но это не значит, что они не пытаются овладеть ультрамодными гаджетами. Это чрезвычайно трогательный и духоподхъемный фильм, который вызывает стеснение в груди и слезы настоящего катарсиса.
Самое примечательное и важное, что нужно знать каждому об этой выставке, - это что небинарная персона, над которой «нормальные» дядьки и тетки в лучшем случае смеются, если не грозят переломать ребра, создает произведения такой чистоты и гуманистической силы. Это наглядный урок тем, кто считает, что воспитание лучшего в человеке и практики милосердия - синонимы консерватизма и «строгих нравов». На самом деле все наоборот.
Выставка пролдлится до 28 апреля 2024 года. Это значит, что времени совсем нет, иначе вы все время будете говорить, что его навалом, и так сюда и не попадете.