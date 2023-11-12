Фотогалерея ⟩ Позвольте взять за ж... вас: эффективный психотренинг в неожиданном месте

Самый ранний по времени создания фильм из тех, что привезены в KUMU, снят в 2013 году. Он называется «Матрица Ботаника. Биосфера поверх наций» и представлен в первом от входа зале. Это запись костюмированного концерта, который придумали и частично сыграли сами Мелани Бонайо в так наз. «Зеленом соборе» в провинции Флеволанд. В 1987 году патриарх нидерландского искусства Маринус Боэзем высадил там тополя в форме Собора Парижской Богоматери и после достижения ими нужных размеров постоянно поддерживает высоту и ширину оригинального собора. Бонайо сочинила для этого собора арт-интервенцию, в которой человек подчинен природе.

Еще два видеофильма выставки образуют ее символическую рамку уже потому, что один посвящен детям, а другой - старикам. В фильме TouchMETell (игра слов «трогать» и «рассказывать») Мелани Бонайо просит детей размышлять о границах своей телесности, ставить вопросы о том, что прилично в обществе, а что нет и по какой причине, как далеко могут заходить наши желания в отношении другого человека и как мы можем предотвратить насилие в свой и чужой адрес, как защитить себя и других. Эта психологически глубокая работа продолжается в зале с игрушками и наклейками, которые дети могут клеить на стены. В чем корреспондент Rus.Postimees и убедился, наблюдая за семьей, пришедшей на выставку с малышами.