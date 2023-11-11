Юрия Дудя заподозрили в дискредитации армии РФ

Прокуратура города Москвы проверяет журналиста Юрия Дудя, признанного в РФ СМИ-иноагентом, по статье о дискредитации российской армии. Причиной послужило его интервью с Викторией и Вадимом Цыгановыми.
Как пишет Telegram-канал Baza, инициатором проверки стал глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, написавший обращение в Генпрокуратуру. По его мнению, на протяжении всего интервью Юрий Дудь высказывался о действиях вооруженных сил РФ «в циничной и уничижительной форме».
Интервью с певицей Викой Цыгановой и ее мужем вышло 27 октября на канале Юрия Дудя в двух частях, общей продолжительностью три часа. При этом позже сама Вика Цыганова опровергла участие в интервью у Дудя, заявив: «Это все сделала нейросеть!»
Виталия Бородина недавно лишили статуса адвоката, решение принял Совет адвокатской палаты республики Северная Осетия — Алания, поскольку Бородин является членом адвокатской палаты № 1 Владикавказа. Бородину вменили несколько случаев нарушения адвокатской этики. В частности, отмечали журналисты российских СМИ, он совмещал правозащитную и адвокатскую деятельность, что запрещено.