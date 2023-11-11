Юрия Дудя заподозрили в дискредитации армии РФ

Как пишет Telegram-канал Baza, инициатором проверки стал глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, написавший обращение в Генпрокуратуру. По его мнению, на протяжении всего интервью Юрий Дудь высказывался о действиях вооруженных сил РФ «в циничной и уничижительной форме».

Интервью с певицей Викой Цыгановой и ее мужем вышло 27 октября на канале Юрия Дудя в двух частях, общей продолжительностью три часа. При этом позже сама Вика Цыганова опровергла участие в интервью у Дудя, заявив: «Это все сделала нейросеть!»