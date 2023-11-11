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В этом году более 500 граждан РФ представили ходатайство о получении эстонского гражданства

rus.postimees.ee
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Паспорт гражданина Эстонии. Фото иллюстративное.
Паспорт гражданина Эстонии. Фото иллюстративное. Фото: Mihkel Maripuu

За первые 10 месяцев 2023 года к эстонским властям с ходатайством о получении гражданства ЭР обратились 580 граждан Российской Федерации, пишет Rus.ERR.

«В текущем 2023 году 580 граждан РФ предоставили заявление на получение гражданства Эстонии, из них 411 на сегодняшний день находятся в производстве», - пояснили в Департаменте полиции и погранохраны.

Всего в этом году гражданство Эстонии в порядке натурализации получили почти 1300 человек.

В прошлом году в эстонское гражданство вступили 355 бывших граждан РФ. Еще 812 человек, ставших в 2022 году гражданами Эстонии в порядке натурализации, ранее имели либо серый паспорт, либо гражданство какой-либо иной страны.

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