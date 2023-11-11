В этом году более 500 граждан РФ представили ходатайство о получении эстонского гражданства

«В текущем 2023 году 580 граждан РФ предоставили заявление на получение гражданства Эстонии, из них 411 на сегодняшний день находятся в производстве», - пояснили в Департаменте полиции и погранохраны.

Всего в этом году гражданство Эстонии в порядке натурализации получили почти 1300 человек.