Сб, 11.11.2023
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В Лондоне 300 тысяч человек вышли на марш в поддержку палестинцев

BBC News Русская служба
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BBC
Демонстрация в Лондоне.
Демонстрация в Лондоне. Фото: EPA-EFE/REX/Shutterstock

Субботний марш в поддержку палестинцев в британской столице - четвертый по счету после октябрьской атаки ХАМАС против Израиля 7 октября.

В субботней акции в поддержку палестинцев участвуют более 300 тысяч человек.

Внимание к сегодняшней акции особое, поскольку в этот же день в центре Лондона проходят мероприятия в День памяти павших — 11 ноября в стране ежегодно поминают всех погибших в войнах с участием Великобритании.

Наш корреспондент Андрей Козенко передает с места событий, что у собравшихся в руках плакаты и флаги, люди скандируют «Свободу Палестине». По его словам, ни в лозунгах, ни в скандировании никто не упоминает ХАМАС.

В Британии, напомним, радикальная группировка признана террористической.

Погода в Лондоне в субботу прекрасная, светит солнце.

Предыдущие три шествия сочувствующих палестинцам прошли сравнительно мирно — было около 100 задержаний на сотни тысяч участников. На этот раз полиция задержала уже свыше 80 человек, которые, по ее словам, мешали мирному ходу марша, вели себя агрессивно, в том числе бросали в полицейских бутылки. Руководство полиции утверждает, что это в основном представители ультраправых группировок.

Вот что говорят некоторые участники шествия:

  • Англичанин Гедеон, например, сказал, что он верит в мир и не поддерживает ХАМАС, но все же ему не по душе то, что британское правительство безусловно поддерживает Израиль.
  • Кейт из Социалистической партии говорит, что пришла на марш, потому что считает, что-то, что происходит сейчас — это кошмарный гуманитарный кризис, гибнут люди, и она хочет, чтобы это остановилось. А кроме того, социалисты исторически всегда поддерживали Палестину.
  • Живущий в Вулверхэмптоне на северо-западе Англии иранец Джавад убежден в одном — что мир наступает после переговоров. Именно этого он, по его словам, ждет, и на них надеется. Пока же справедливости в мире он не видит.
Акция в Лондоне
Акция в Лондоне Фото: BBC
Акция в Лондоне
Акция в Лондоне Фото: Getty Images
Акция в Лондоне
Акция в Лондоне Фото: BBC
Акция в Лондоне
Акция в Лондоне Фото: BBC


BBC
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