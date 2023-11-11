Статистика по ЕС: больше всего фирм в позапрошлом году закрылось в Эстонии

В 2021 году уровень создания новых компаний в ЕС составил 10,7 процента, а уровень первоначальной ликвидации компаний - 8,5 процента. В большинстве стран Евросоюза в прошлом году было создано больше компаний, чем ликвидировано. Исключением стали Эстония, Литва, Болгария, Польша, Дания и Германия, сообщил Eurostat.

В 2021 году в Литве был самый высокий уровень открытия новых компаний среди стран-членов ЕС - 20,2 процента. Далее следует Франция с 16,2 процента, а также Мальта и Португалия с 14,4 процента. Самые низкие показатели были зафиксированы в Эстонии - 3,1 процента, Австрии - 6 процентов и Греции - 7,2 процента.