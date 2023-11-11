Пугачева опубликовала первый пост после визита в РФ и объяснила, кого назвала холопами и рабами

«Смешно и грустно наблюдать за кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников», - пишет Пугачева. Она отметила, что слова о рабах и холопах, опубликованные в одном из постов в октябре прошлого года, относились именно к ним, а не ко всему народу России.

«Вы такие забавные! Кстати, именно вас я назвала рабами и холопами, народ-то в данном случае ни при чём, он заложник нынешней ситуации, - объясняет певица. - Я люблю его и жалею, а вы своими хамскими высказываниями в мой адрес, абсурдными вымыслами и наглым враньем пытаетесь оттолкнуть от меня людей, для которых я всю жизнь жила и пела, жертвовала своим здоровьем и личной жизнью».