В Латвии десятки предприятий получают продукты из стран-агрессоров – об этике говорить отказываются

В распоряжении Латвийского телевидения есть список предприятий, которые в течение последних трех месяцев через пункты пограничного контроля получали продукты питания из России и Беларуси. Об этической стороне таких действий компании говорят уклончиво.

В данных Департамента пограничного контроля Продовольственно-ветеринарной службы (PVD) указаны 68 предприятий, которые с августа по октябрь (включительно) получали продовольственные продукты из стран-агрессоров. Среди них значительная часть - предприятия по оптовой торговле продуктами питания, в том числе грузоперевозчики, торговцы косметикой и медикаментами, производители алкоголя, такие как Amber Latvijas Balzams, производитель сладостей Aizkraukles saldumi и другие.

Латвийское телевидение попыталось связаться со всеми предприятиями, включенными в список PVD. Большинство не ответили на вопросы.

Aizkraukles saldumi указало, что ввозит из России растительные жиры, а из Беларуси - кукурузные шарики. Эти продукты там на 30% дешевле, чем в других местах. Общий удельный вес этих товаров в производстве невелик - 3%.