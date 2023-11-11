Учения «Шип» подошли к концу, резервисты отправились по домам

В субботу, 11 ноября, завершились начатые по распоряжению праивтельства Эстонии проверочные сборы Okas 23-3 («Шип 23-3»). Резервисты разошлись по домам и теперь они могут отметить День отца в кругу семей.
Целью учений являлась проверка боеготовности 911-го отряда охраны авиабазы и подготовка личного состава этого соединения. Активная часть сборов началась с комплектации подразделений в четверг. Затем резервисты освежили свои навыки и получили стрелковую подготовку. В последний день учений военнослужащие упражнаялись в выполнении боевых задач, а также оттачивали взаимодействие друг с другом.
«Защита страны – долг каждого гражданина. Подобные сборы, когда о начале учений сообщают без предупреждения, позволяют проверить нашу боеготовность. Мы видим, в каком состоянии находятся наши подразделения. В случае необходимости мы вносим поправки, чтобы быть по-настоящему готовыми защищать нашу страну», - отметил начальник авиабазы подполковник Маанус Нийгуль.
Это третьи проверочные сборы в этому году, крайние подобные учения проводились в мае.
Учения Okas 2023-3 проводятся с целью проверки работоспоспособности цепочки управления от принятия решения правительством и до сбора резервистов, а также оценки боеготовности отряда охраны авиабазы. Кроме того, Силы обороны регулярно проводят большие и малые учения с длительным периодом уведомления (120 дней) вроде Siil («Ёж») и Kevadtorm («Весенний шторм»).