В Исландии эвакуировали город из-за риска извержения вулкана

Эвакуация населенного пункта началась после того, как Исландское метеорологическое управление предупредило о «значительных изменениях» в сейсмической активности на полуострове Рейкьянес, где расположен одноименный вулкан. Ведомство не исключило, что скопление магмы под землей может выйти на поверхность и достичь Гриндавика, где проживают более 3000 человек.

По данным метеорологов, извержение может произойти в течение нескольких дней, однако на данном этапе невозможно определить, где и когда именно это случится. С конца октября на Рейкьянесе было зарегистрировано 24 000 подземных толчков, из них почти 800 - 10 ноября.

«Непосредственной опасности нет»

Агентство гражданской защиты Исландии приказало жителям Гриндавика покинуть город. В то же время оно отметило, что это не экстренная эвакуация, и призвало сохранять спокойствие. «Непосредственной опасности нет, эвакуация имеет прежде всего превентивный характер, основной целью ее является безопасность всех жителей Гриндавика», - заявило агентство.

Двумя днями ранее на Рейкьянесе был временно закрыт геотермальный курорт «Голубая лагуна», один из главных туристических достопримечательностей страны.