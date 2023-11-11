Государство ограничит доступ на повторные экзамены по эстонскому языку

В связи с заметным увеличением числа желающих сдать уровневый экзамен по эстонскому языку государство решило немного ограничить доступ на повторные экзамены, пишет Rus.ERR.
Раньше идти на переэкзаменовку можно было уже через пару месяцев после неудачи, и к повторному экзамену допускали и тех, кто в первый раз сумел набрать всего 35 баллов из максимально возможных ста. Однако теперь к пересдаче через три месяца будут допускать лишь тех, кто набрал не менее 45 баллов. Если же результат оказался меньше 35 баллов, возможность заново сдать экзамен предоставится только через полгода.
Новые условия продиктованы и желанием избежать очередей на сдачу экзамена. До сих пор очередей и не было, но в последнее время число желающих пройти уровневый экзамен растет и, как полагают, весной их станет еще больше.