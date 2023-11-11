Государство ограничит доступ на повторные экзамены по эстонскому языку

Раньше идти на переэкзаменовку можно было уже через пару месяцев после неудачи, и к повторному экзамену допускали и тех, кто в первый раз сумел набрать всего 35 баллов из максимально возможных ста. Однако теперь к пересдаче через три месяца будут допускать лишь тех, кто набрал не менее 45 баллов. Если же результат оказался меньше 35 баллов, возможность заново сдать экзамен предоставится только через полгода.