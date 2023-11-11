«Поняла, что не могу пройти мимо»: женщина заметила на автобусной остановке нуждающегося в помощи ребенка

Ли, написавшая о случившемся в субботу в группе Tartu kuulutaja в Facebook, рассказывает, что заметила мальчика на автобусной остановке Eeden: «Мальчик постарше неоднократно спрашивал его о чем-то, и я вмешалась. После этого мальчик постарше ушел. 7-летний ребенок утверждал, что собирается к бабушке, но не знает, как до нее добраться».

«Я подумала, что все это выглядит как-то подозрительно, - говорит Ли. - Я спросила, куда он едет, он ответил, что едет к бабушке. Но он не смог объяснить, где именно живет бабушка. Он был одет в темное, и его руки были ледяными».

Поэтому Ли отложила все свои дела и решила помочь мальчику: «Я подумала, что не могу пройти мимо и оставить его одного».

Неподалеку произошла авария, поэтому рядом были полицейские. «Я решила, что дойду с ним до полиции и все расскажу», - говорит Ли. Сотрудники полиции забрали мальчика.

Но случившееся не давало ей покоя, и она разместила вопрос о ребенке в группе Facebook. «Вернулся ли ребенок домой?» - спрашивает Ли.

Ответа долго ждать не пришлось, мама ребенка прокомментировала публикацию, сказав, что ребенок благополучно добрался до дома и что она благодарна за то, что на него обратили внимание.

Но как ребенок с ледяными руками оказался вечером на автобусной остановке? Мать объясняет, что выходя на улицу поиграть, у ее сына были перчатки и светоотражатель, он просто их потерял. «Эти перчатки и светоотражатели часто пропадают, - пишет его мама. - Он пошел играть, а когда стемнело, ему надо было идти к бабушке. Но он забыл, как добраться на автобусе. Я стала его искать, но он пришел сам». Мать ребенка поясняет, что ее 7-летний школьник часто играет на улице один.