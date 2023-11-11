«Ребенок добрался до дома?» - задает Ли вопрос в группе социальной сети и рассказывает, как в субботу на автобусной остановке она заметила 7-летнего мальчика с ледяными руками, который хотел поехать к бабушке, но не знал, как до нее добраться.
«Поняла, что не могу пройти мимо»: женщина заметила на автобусной остановке нуждающегося в помощи ребенка
Ли, написавшая о случившемся в субботу в группе Tartu kuulutaja в Facebook, рассказывает, что заметила мальчика на автобусной остановке Eeden: «Мальчик постарше неоднократно спрашивал его о чем-то, и я вмешалась. После этого мальчик постарше ушел. 7-летний ребенок утверждал, что собирается к бабушке, но не знает, как до нее добраться».
«Я подумала, что все это выглядит как-то подозрительно, - говорит Ли. - Я спросила, куда он едет, он ответил, что едет к бабушке. Но он не смог объяснить, где именно живет бабушка. Он был одет в темное, и его руки были ледяными».
Поэтому Ли отложила все свои дела и решила помочь мальчику: «Я подумала, что не могу пройти мимо и оставить его одного».
Неподалеку произошла авария, поэтому рядом были полицейские. «Я решила, что дойду с ним до полиции и все расскажу», - говорит Ли. Сотрудники полиции забрали мальчика.
Но случившееся не давало ей покоя, и она разместила вопрос о ребенке в группе Facebook. «Вернулся ли ребенок домой?» - спрашивает Ли.
Ответа долго ждать не пришлось, мама ребенка прокомментировала публикацию, сказав, что ребенок благополучно добрался до дома и что она благодарна за то, что на него обратили внимание.
Но как ребенок с ледяными руками оказался вечером на автобусной остановке? Мать объясняет, что выходя на улицу поиграть, у ее сына были перчатки и светоотражатель, он просто их потерял. «Эти перчатки и светоотражатели часто пропадают, - пишет его мама. - Он пошел играть, а когда стемнело, ему надо было идти к бабушке. Но он забыл, как добраться на автобусе. Я стала его искать, но он пришел сам». Мать ребенка поясняет, что ее 7-летний школьник часто играет на улице один.
Однако Ли хочет призвать людей обращать внимание на то, что происходит вокруг: «Слава богу, что все так сложилось. Что бы могло случиться... Я оглянулась, чтобы посмотреть, не собирается ли кто-нибудь присоединиться ко мне, помочь или сказать что-нибудь - нет. Никто ничего не делал и не обращал внимания, все просто сидели».