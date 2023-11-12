WP: атаки на «Северные потоки» координировал полковник ВСУ

С апреля 2023 года Червинский находится под стражей. Через своих адвокатов он передал WP и Der Spiegel, что не имеет никакого отношения к взрывам «Северных потоков», а подобные утверждения назвал «российской пропагандой».

Залужный также неоднократно отрицал причастность ВСУ к взрыву трубопроводов. Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что Украина не причастна к атаке на «Северные потоки» и он не отдавал подобных приказов. Источники WP утверждают, что операция была проведена без ведома президента.

США думали, что Украина отказалась от плана

Как отмечает Der Spiegel, украинские источники лишь недавно сообщили западным спецслужбам о возможной причастности Червинского. При этом, пишет журнал, в западных разведкругах признают, что украинскому силовому аппарату «свойственны соперничество и интриги», а к полученной информации стоит относиться с осторожностью.

В июне 2022 года военная разведка Нидерландов узнала, что Украина, возможно, планирует атаковать «Северный поток», пишет WP со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. Тогда представители Центрального разведывательного управления через посредника передали Залужному, что США выступают против такой операции. Американские чиновники полагали, что атака была отменена, но оказалось, что ее перенесли на три месяца, сохранив ключевые элементы плана, пишет WP.

Взрывы на «Северных потоках»

В сентябре 2022 года были взорваны три из четырех ниток подводных газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2». Европейские власти пообещали, что подобная беспрецедентная атака на действующую энергетическую инфраструктуру Европы «неприемлема и повлечет за собой самые жесткие ответные меры».

По мере продвижение расследования западные СМИ, в том числе The New York Times, Die Zeit и The Washington Post, все чаще стали писать об украинском следе во взрыве. Судя по сообщениям в различных источниках, следствие считает, что диверсия была устроена с помощью принадлежащей украинцам 15-метровой парусной яхты «Андромеда», арендованной компанией из Польши.