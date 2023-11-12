Тяжелое ДТП в Таллинне: автомобиль сбил на пешеходном переходе пятерых детей

Первое ДТП произошло в 18.17 в Таллинне у дома на Вильде-теэ, 71a, где 40-летний мужчина на автомобиле Peugeot 108 на регулируемом пешеходном переходе сбил 37-летнего мужчину. По предварительным данным, пешеход пересекал дорогу на запрещенный сигнал светофора. Пострадавший был доставлен в больницу.

Второе ДТП произошло в 21.19 на Смуули-теэ возле автобусной остановки «Калевипоя», когда 65-летний мужчина на автомобиле Honda HR-V сбил на пешеходном переходе переходившего, как утверждается, на запрещенный сигнал светофора 14-летнего мальчика. Ребенок был доставлен в больницу.