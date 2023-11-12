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Тяжелое ДТП в Таллинне: автомобиль сбил на пешеходном переходе пятерых детей

rus.postimees.ee
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Пешеходный переход. Иллюстративный снимок.
Пешеходный переход. Иллюстративный снимок. Фото: Aivar Aotäht/Sakala.

В субботу, 11 ноября, вечером на пешеходных переходах в Таллинне  произошло три тяжелых ДТП, в результате которых в общей сложности пострадали один взрослый и шестеро несовершеннолетних. 

Первое ДТП произошло в 18.17 в Таллинне у дома на Вильде-теэ, 71a, где 40-летний мужчина на автомобиле Peugeot 108 на регулируемом пешеходном переходе сбил 37-летнего мужчину. По предварительным данным, пешеход пересекал дорогу на запрещенный сигнал светофора. Пострадавший был доставлен в больницу. 

Второе ДТП произошло в 21.19 на Смуули-теэ возле автобусной остановки «Калевипоя», когда 65-летний мужчина на автомобиле Honda HR-V сбил на пешеходном переходе переходившего, как утверждается, на запрещенный сигнал светофора 14-летнего мальчика. Ребенок был доставлен в больницу. 

В 21.41 в столице у дома на Пярнуском шоссе, 2 также произошла авария, когда 65-летний мужчина на Dodge Grand Caravan на нерегулируемом пешеходном переходе сбил пятерых пешеходов - трех 14-летних девочек, 16-летнего юношу и 17-летнюю девушку. Все пострадавшие были доставлены в больницу. 

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