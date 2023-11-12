Фото ⟩ В Эстонии проводили в последний путь погибшего в Украине солдата-добровольца

В субботу, 11 ноября, на кладбище Раади в Тарту простились с эстонским солдатом Танелем Криггулем (1993–2023), погибшим в результате атаки беспилотника российской армии на востоке Украины.
Похороны начались в 12 часов у главных ворот кладбища Раади, откуда все двинулись к месту захоронения. Почтить память Криггуля пришло около 150 человек.
Капеллан Сил обороны Михкель Мадалвеэ, проводивший отпевание, вспомнил Криггуля как человека решительного и подвижного, и с очень добрым сердцем.
«Он был примером для своих сестер и братьев. Чувство справедливости развилось в юности, и готовность всегда помочь более слабым, возможно, были причинами, по которым Танель решил пойти на военную службу в скаутский батальон», - сказал Мадалвеэ.
Когда началась война, Криггуль присоединился к Интернациональному легиону обороны Украины, чтобы бороться со злом.
«Он сказал, что лучше бороться с агрессором там, чем потом здесь, в Эстонии. Он пал, фактически защищая всех нас и нашу свободу», - заявил капеллан Сил обороны.
После этого Мадалвеэ прочитал любимое стихотворение Криггуля «Время» Артура Алликсааре.
Танель Криггуль (позывной Стингер), с прошлого года воевавший в Интернациональном легионе обороны Украины, погиб 30 сентября под городом Лиман в Донецкой области. Небольшой частный дом, в котором Криггуль остановился со своим однополчанином, был атакован российским беспилотником. Взрыв был настолько сильным, что от дома осталась груда обломков.