Фото ⟩ В Эстонии проводили в последний путь погибшего в Украине солдата-добровольца

Похороны начались в 12 часов у главных ворот кладбища Раади, откуда все двинулись к месту захоронения. Почтить память Криггуля пришло около 150 человек.

Капеллан Сил обороны Михкель Мадалвеэ, проводивший отпевание, вспомнил Криггуля как человека решительного и подвижного, и с очень добрым сердцем.

«Он был примером для своих сестер и братьев. Чувство справедливости развилось в юности, и готовность всегда помочь более слабым, возможно, были причинами, по которым Танель решил пойти на военную службу в скаутский батальон», - сказал Мадалвеэ.

Когда началась война, Криггуль присоединился к Интернациональному легиону обороны Украины, чтобы бороться со злом.

«Он сказал, что лучше бороться с агрессором там, чем потом здесь, в Эстонии. Он пал, фактически защищая всех нас и нашу свободу», - заявил капеллан Сил обороны.

После этого Мадалвеэ прочитал любимое стихотворение Криггуля «Время» Артура Алликсааре.