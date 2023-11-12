«И снова какая-то сломанная, печальная судьба», - написал в своей социальной сети латвийский приют для животных Ulubele о собаке Доде, хозяин которой покончил жизнь самоубийством. Оказалось, что у ее владельцев не менее сломанная и печальная судьба, пишет Rus.TVNET.

«Кусочек хлеба с маргарином», - отвечает на вопрос, что она сегодня ела, 62-летняя Ирина, которая после смерти мужа проживает в квартире без отопления и электричества. Всего несколько лет назад у семьи были две квартиры и дача. Некогда процветающая семья погрязла в долгах, пока не достигла дна. Однако не все так просто…

Семилетняя собака Дода попала в приют в конце октября после того, как ее 61-летний хозяин покончил жизнь самоубийством, пока его спутница жизни находилась в больнице. В очередной раз ей стало плохо. В посте Ulubele наше внимание привлекло предложение о том, что в квартире, где живет семья, уже два года нет электричества.