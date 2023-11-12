Фото ⟩ Ледовый парк Ласнамяэ открыл зимний сезон

«Важным нововведением является то, что в этом сезоне, помимо школьных групп, бесплатно кататься на коньках смогут в парке и пожилые люди. Надеюсь, что все, кто может, воспользуются этой возможностью, чтобы несмотря на холодную погоду оставаться физически активными и здоровыми», – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Торжественное открытие ледового парка Ласнамяэ состоялось 11 ноября. На мероприятии выступили эстонские фигуристы Татьяна Бунина и Иван Кузнецов.

Фото: Анастасия Петрова

Самых маленьких фигуристов развлекала Пеппи Длинныйчулок. На месте можно было побаловать себя бесплатными вкусными мини-блинчиками от Kooker. В первый час мероприятия использование катка и прокат коньков были бесплатными.

Ледовый парк Ласнамяэ расположен в парке Тондираба, по адресу улица Варраку, 18. Парк открыт каждый день с 10 до 21 часа. Заядлые любители коньков могут приобрести сезонный абонемент, который гарантирует неограниченные возможности посещения. Пожилые жители Таллинна могут кататься бесплатно по понедельникам, средам и пятницам с 10 до 17 часов.

Ледовый парк Ласнамяэ и в этом году планирует предлагать различные мероприятия для семей с детьми, поэтому имеет смысл следить за новостями и расписанием.