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Фото ⟩ Пешехода заставили извиниться за аварию

Кристофер Сеэма Йенс Раавик
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В субботу, 11 ноября, около восьми вечера на перекрестке Нарвского шоссе и улицы Пуйестеэ в Тарту произошло ДТП.

Пешеход переходил дорогу по пешеходному переходу, из-за чего водителю Ford пришлось резко затормозить. Машина Honda, которая ехала позади Ford, не была к этому готова и врезалась в едущий впереди автомобиль.

Водитель Honda посчитал, что в аварии виноват пешеход, который слишком неосторожно переходил дорогу. Пешехода задержали и заставили извиниться за свои действия.

Поскольку авария заблокировала Нарвское шоссе для тех, кто ехал в сторону Раади, некоторые водители, чтобы объехать аварию, выезжали на встречную полосу. Остальные поворачивали на улицу Пеэтри.

Водители покинули место происшествия до приезда полиции.

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