Авиакомпания по ошибке продавала билеты всего за один евро

Неполадка в приложении China Southern Airlines произошла в среду вечером, когда китайские пользователи социальных сетей начали сообщать, что авиабилеты в город Чэнду и обратно доступны по цене от 10 до 30 юаней.

На одном скриншоте, который распространился в интернете, изображен билет из Чэнду в Пекин за 10 юаней. Согласно информации на сайте авиакомпании, стартовая цена на рейсы на следующей неделе составляла около 400 юаней, или более 50 евро. Сбой также повлиял на тарифы China Southern на других платформах продажи билетов.

Неясно, сколько билетов по чрезвычайно низкой цене продала China Southern и какие еще авиакомпании пострадали от сбоя в системе.