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Фото ⟩ Желание погонять стало причиной ДТП

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В субботу, 11 ноября, около восьми часов утра проживающая у дороги Лооди-Хельме хозяйка хутора Пийрикиви услышала, как мимо пронеслись две машины, а через мгновение раздался громкий хлопок.

«Даже собака после хлопка вышла из будки, чтобы узнать, что произошло», - рассказала хозяйка.

Красный Audi Q5 вылетел с извилистой дороги и остановился в кювете. Легкий хлопок, вероятно, был вызван столкновением с пластиковой трубой.

По словам хозяйки хутора, эта извилистая дорога привлекает любителей погонять, и на этом участке дороги уже случались аварии.

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