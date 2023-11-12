Фото ⟩ Желание погонять стало причиной ДТП

В субботу, 11 ноября, около восьми часов утра проживающая у дороги Лооди-Хельме хозяйка хутора Пийрикиви услышала, как мимо пронеслись две машины, а через мгновение раздался громкий хлопок.
«Даже собака после хлопка вышла из будки, чтобы узнать, что произошло», - рассказала хозяйка.
Красный Audi Q5 вылетел с извилистой дороги и остановился в кювете. Легкий хлопок, вероятно, был вызван столкновением с пластиковой трубой.
По словам хозяйки хутора, эта извилистая дорога привлекает любителей погонять, и на этом участке дороги уже случались аварии.