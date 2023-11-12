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Четверо детей и 12 внуков: в Эстонии выбрали лучшего отца года

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Юло Лооренс во времена, когда был старейшиной Ору. Фото из архива.
Юло Лооренс во времена, когда был старейшиной Ору. Фото из архива. Фото: Priit Simson

В полдень воскресенья, 12 ноября, Союз женщин Эстонии объявил в Таллиннской ратуше, кому был присвоен титул отца года. Среди 24 кандидатов был выбран хуторянин Юло Лооренс из волости Ору в Ляэнемаа.

У Юло Лоренса четыре сына и 12 внуков. По образованию Лооренс агроном, с 1991 по 2005 год он был волостным старейшиной Ору.

Выдвинувшие его кандидатуру отметили, что Лооренс пользовался большим уважением и как глава волости, и просто как человек и коллега. Он отличался честностью и прямотой. Он был одним из руководителей волости Ляэнемаа, с мнением которого всегда считались. 

За заслуги перед местным сообществом Лооренс был награжден в 2006 году орденом Белой звезды IV степени. Он также был назван почетным жителем волости Ляэне-Нигула. В 2019 году Лооренс был избран отцом года в Ляэнемаа.

«Близкие Юло Лооренса видят, насколько счастливым он себя чувствует в роли отца и дедушки. Он с радостью забирает внуков из детского сада домой, берет их в походы и на прогулки, всегда отмечает их достижения и мотивирует усердно учиться в школе и работать», - сказала председатель Союза женщин Эстонии Моника Хауканымм.

Традиция выбирать отца года была инициирована Союзом женщин Эстонии в 1998 году, и в этом году звание было присвоено в 25-й раз. В прошлом году отцом года был выбран отец четверых детей и дедушка восьми внуков Эдвин Липс.

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