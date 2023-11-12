Четверо детей и 12 внуков: в Эстонии выбрали лучшего отца года

У Юло Лоренса четыре сына и 12 внуков. По образованию Лооренс агроном, с 1991 по 2005 год он был волостным старейшиной Ору.

Выдвинувшие его кандидатуру отметили, что Лооренс пользовался большим уважением и как глава волости, и просто как человек и коллега. Он отличался честностью и прямотой. Он был одним из руководителей волости Ляэнемаа, с мнением которого всегда считались.

За заслуги перед местным сообществом Лооренс был награжден в 2006 году орденом Белой звезды IV степени. Он также был назван почетным жителем волости Ляэне-Нигула. В 2019 году Лооренс был избран отцом года в Ляэнемаа.

«Близкие Юло Лооренса видят, насколько счастливым он себя чувствует в роли отца и дедушки. Он с радостью забирает внуков из детского сада домой, берет их в походы и на прогулки, всегда отмечает их достижения и мотивирует усердно учиться в школе и работать», - сказала председатель Союза женщин Эстонии Моника Хауканымм.