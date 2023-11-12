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Фото ⟩ Платья на любой вкус: смотрите, как прошло открытие нового бутика

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В субботу, 11 ноября, в 11 часов утра в Курессааре на Таллиннской улице, 11 открыл свои двери бутик.

Владелица нового бутика Керли Алас решила вернуться на родной остров после девяти лет в столице и расширить свой бизнес по продаже платьев и на Сааремаа.

В ассортименте магазина есть вечерние платья, а также можно найти повседневные офисные платья от размера XS до размера 5XL.

Также планируется частично продавать и сезонные товары, например, рождественские свитеры, которые пользуются большим спросом в рождественский сезон.

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