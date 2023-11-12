Фото ⟩ Платья на любой вкус: смотрите, как прошло открытие нового бутика

В субботу, 11 ноября, в 11 часов утра в Курессааре на Таллиннской улице, 11 открыл свои двери бутик.
Владелица нового бутика Керли Алас решила вернуться на родной остров после девяти лет в столице и расширить свой бизнес по продаже платьев и на Сааремаа.
В ассортименте магазина есть вечерние платья, а также можно найти повседневные офисные платья от размера XS до размера 5XL.
Также планируется частично продавать и сезонные товары, например, рождественские свитеры, которые пользуются большим спросом в рождественский сезон.