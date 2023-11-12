Сирье Карис в День отца: я – папина дочка, полностью папина дочка

Выступая в День отца, Сирье Карис сказала, что она - полностью папина дочка. В четыре года она даже не ходила к стоматологу ни с кем, кроме отца. Жена президента сказала, что отец был ее опорой в этом мире взрослых людей.
Сегодня, именно сегодня, я хочу поговорить со мной о двух важных темах, связанных с отцовством - замечать и присутствовать.
Я папина дочка, полностью папина дочка. Когда мне было четыре года, я не ходил к стоматологу ни с кем, кроме отца. Он был моей опорой в этом мире больших людей.
Я - дочь отца, абсолютно дочь отца. Когда мне было четыре года, я пошла к зубному врачу ни с кем, кроме отца. Он был моей опорой в этом мире взрослых людей.
Он всегда был рядом. Когда мы коптили леща у поля. Когда мне нужно было, чтобы кто-то нашел время выслушать меня, посоветовать, помочь. Когда дети в деревне Пеэду, недалеко от Эльва, хотели поиграть в прятки, мой отец - сам крупный мужчина - всегда был с нами, бегал и прятался вместе с детьми. И потом, когда отец, уже совсем больной, взялся за годовалую дочь, потому что заметил, что мне нужна помощь.
Теперь я рада видеть, как сыновья нашей семьи хотят и умеют быть отцами для своих детей. Я узнаю в них частичку своего собственного отца, и это теплое осознание.
Отцы и дедушки, всегда будьте рядом, чтобы поддержать, когда у ребенка или внука болит палец или разбито сердце. Помните. Будьте рядом.
Но отцы и дедушки тоже нуждаются в том, чтобы их замечали. Они тоже не железобетонные и не стальные. У них есть свои боли и свои недуги. Им тоже нужна пауза с вопросом «Как дела?» и возможность поговорить.
Поговорите с ними, и эти истории не останутся нерассказанными. Потому что наступит время, когда их нерассказанные истории будут причинять вам боль и печаль, но тогда уже не будет пути назад.
В Эстонии много домов, где нет отца. Он либо где-то в другом месте, либо его вообще нет. Это не упрек, в конце концов, все истории разные. Но так сложилось, и эти матери теперь вынуждены замечать и быть рядом со многими. Хотя, даже если у отца новая семья, его добрая и дружеская мысль, слово и дело должны распространяться на всех его детей.
Но, к сожалению, сейчас есть много домов, близких и далеких, из которых зло и коварство забрали отца. Вспомним, например, детей Украины, Израиля, Палестины, даже Афганистана.
По меньшей мере семь с половиной миллионов детей в Украине ощутили на себе холодное прикосновение агрессивной войны России, две трети из них были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий, более полутысячи погибли, десятки тысяч были депортированы в Россию и Беларусь. Недавно я была в Киеве по приглашению Елены Зеленской, супруги главы украинского государства, чтобы рассказать о психическом здоровье детей войны. Их душевные раны необходимо лечить уже сейчас, иначе их жизнь будет преследовать мрачная тень травмы войны.
Но и здесь, в Эстонии, нужно уметь замечать душевные раны и мрачные мысли. Психическое здоровье нашей молодежи вызывает озабоченность, да и не только молодежи, но и взрослых. Времена раскола касаются многих. Взаимное внимание и присутствие друг для друга становятся все более важными.
Дорогие отцы и дедушки, найдите время, чтобы поговорить и поиграть со своими детьми и внуками. Посидите рядом с ними, хотя бы в тишине. Будьте рядом. Осмелитесь иногда выглядеть немного глупо. Ради детей, например, согласитесь на игру в прятки под названием uka-uka, me prii, известную в Южной Эстонии как trifaa. Поверьте, это хорошая игра.
И еще один совет. Заботьтесь о своем здоровье и здоровье своих близких, двигайтесь сами и поддерживайте движение других.
Итак, замечайте и присутствуйте. Друг для друга, всегда.
С Днем отца!