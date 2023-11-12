Сирье Карис в День отца: я – папина дочка, полностью папина дочка

Сегодня, именно сегодня, я хочу поговорить со мной о двух важных темах, связанных с отцовством - замечать и присутствовать.

Я папина дочка, полностью папина дочка. Когда мне было четыре года, я не ходил к стоматологу ни с кем, кроме отца. Он был моей опорой в этом мире больших людей.

Я - дочь отца, абсолютно дочь отца. Когда мне было четыре года, я пошла к зубному врачу ни с кем, кроме отца. Он был моей опорой в этом мире взрослых людей.

Он всегда был рядом. Когда мы коптили леща у поля. Когда мне нужно было, чтобы кто-то нашел время выслушать меня, посоветовать, помочь. Когда дети в деревне Пеэду, недалеко от Эльва, хотели поиграть в прятки, мой отец - сам крупный мужчина - всегда был с нами, бегал и прятался вместе с детьми. И потом, когда отец, уже совсем больной, взялся за годовалую дочь, потому что заметил, что мне нужна помощь.

Теперь я рада видеть, как сыновья нашей семьи хотят и умеют быть отцами для своих детей. Я узнаю в них частичку своего собственного отца, и это теплое осознание.

Отцы и дедушки, всегда будьте рядом, чтобы поддержать, когда у ребенка или внука болит палец или разбито сердце. Помните. Будьте рядом.