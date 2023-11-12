Отец года: «Лучший подарок – когда дети приходят в гости»

Отец четырех сыновей и дедушка двенадцати внуков никак не ожидал такого признания. «Я знал, кто раньше становился отцом года, и все они - уважаемые люди, много сделавшие для Эстонии. Что же я сделал, чтобы хоть немного помочь здесь, в своей маленькой деревне и части волости», - скромно сказал Лооренс, который, в том числе, помогал в 1990-х годах создать местную школу Ору, а также занимал пост волостного старейшины. Номинацию на звание отца года организовали тайно, и до сих пор он не совсем уверен, кто за этим стоит. Лооренс предположил, что это, возможно, своего рода признание заслуг всей жизни.