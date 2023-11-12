В субботу, 11 ноября, в 20:46 на территории Раяотса в поселке Раади (Тарту) в результате дорожно-транспортного происшествия погибла 14-летняя девочка.
Фото ⟩ Авария, в результате которой погибла 14-летняя девочка, произошла в обособленном месте, где нельзя водить машину
Трагическая авария произошла на территории бывшего военного аэродрома Раади, в нескольких километрах от Эстонского национального музея. Это обособленное место, где рекомендуется передвигаться пешком или на велосипеде.
К полудню воскресенья на месте аварии не было ни одной свечи, стояла полная тишина. На земле остались следы от машин и битое стекло.
Для выяснения всех причин трагического происшествия возбуждено уголовное дело.