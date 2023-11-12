Фото ⟩ Авария, в результате которой погибла 14-летняя девочка, произошла в обособленном месте, где нельзя водить машину

Трагическая авария произошла на территории бывшего военного аэродрома Раади, в нескольких километрах от Эстонского национального музея. Это обособленное место, где рекомендуется передвигаться пешком или на велосипеде.

К полудню воскресенья на месте аварии не было ни одной свечи, стояла полная тишина. На земле остались следы от машин и битое стекло.