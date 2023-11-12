На центральном полигоне погиб военнослужащий

Сегодня утром в результате несчастного случая на центральном полигоне Сил обороны погиб кадровый военный Скаутского батальона.
По первоначальной информации, военнослужащиий пострадал во время занятий вследствие подрыва имитационных средств. Пострадавшему оказали неотложную помощь и незамедлительно вызвали скорую, однако его жизнь не удалось спасти. Близких погибшего оповестили о его смерти.
Полиция безопасности открыла дело для расследования обстоятельств произошедшего.
Силы обороны выражают глубокие соболезнования близким погибшего и его братьям по оружию, а также просят уважать траур затронутых инцидентом людей.