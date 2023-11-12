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На центральном полигоне погиб военнослужащий

rus.postimees.ee
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Траурная свеча.
Траурная свеча. Фото: VisionalMedia / Shutterstock

Сегодня утром в результате несчастного случая на центральном полигоне Сил обороны погиб кадровый военный Скаутского батальона.

По первоначальной информации, военнослужащиий пострадал во время занятий вследствие подрыва имитационных средств. Пострадавшему оказали неотложную помощь и незамедлительно вызвали скорую, однако его жизнь не удалось спасти. Близких погибшего оповестили о его смерти.

Учения на центральном полигоне Сил обороны. Фото иллюстративное.
Учения на центральном полигоне Сил обороны. Фото иллюстративное. Фото: Ain Liiva

Полиция безопасности открыла дело для расследования обстоятельств произошедшего.

Силы обороны выражают глубокие соболезнования близким погибшего и его братьям по оружию, а также просят уважать траур затронутых инцидентом людей.

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