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«Некоторые пассажиры были напуганы». Рейс Хельсинки-Амстердам задержан из-за пробравшегося на борт человека

rus.postimees.ee
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Самолеты авиакомпании KLM. Иллюстративное фото.
Самолеты авиакомпании KLM. Иллюстративное фото. Фото: PIROSCHKA VAN DE WOUW

Воскресный рейс из Хельсинки в Амстердам был задержан по неожиданной причине - на борт попал пассажир без билета, сообщает Elu24.

Рейс авиакомпании KLM должен был вылететь из аэропорта Хельсинки-Вантаа в 10:40 утра, но один из пассажиров, находившихся на борту, захотел поехать «зайцем» и не имел билета до Амстердама. По словам одного из пассажиров, беседовавшего с Ilta-Sanomat, пассажир без билета поговорил с бортпроводниками, а затем покинул самолет.

После этого капитан сообщил, что на борту находится пассажир, который не имеет права находиться там, и вскоре прибыла полиция, чтобы проверить, не оставил ли лишний пассажир на борту ничего потенциально опасного. По словам пассажира, полиция ушла с пустыми руками.

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