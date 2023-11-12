«Некоторые пассажиры были напуганы». Рейс Хельсинки-Амстердам задержан из-за пробравшегося на борт человека

Рейс авиакомпании KLM должен был вылететь из аэропорта Хельсинки-Вантаа в 10:40 утра, но один из пассажиров, находившихся на борту, захотел поехать «зайцем» и не имел билета до Амстердама. По словам одного из пассажиров, беседовавшего с Ilta-Sanomat, пассажир без билета поговорил с бортпроводниками, а затем покинул самолет.