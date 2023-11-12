Пять американских военнослужащих погибли в результате авиакатастрофы в Средиземном море

«Во время выполнения планового задания по дозаправке в рамках военной подготовки американский военный вертолет с пятью военнослужащими на борту упал в Средиземное море. Все пять военнослужащих, находившихся на борту, погибли», - говорится в заявлении EUCOM.

EUCOM не уточнило тип вертолета и место, откуда он вылетел, однако США направили в регион авианосную ударную группу, чтобы не допустить перерастания войны между Израилем и ХАМАС в региональный конфликт.

Вашингтон поспешил поддержать Израиль и усилил свои силы в регионе - в том числе за счет авианосца USS Gerald R. Ford и других военных кораблей - после того, как 7 октября группировка ХАМАС начала кровавую атаку из сектора Газа, в результате которой, по официальным данным Израиля, погибло около 1400 человек.

По данным контролируемого ХАМАС Министерства здравоохранения, в результате контрнаступлений Израиля в секторе Газа погибло более 11 000 человек.