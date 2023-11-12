Финляндия больше не пускает в страну велосипедистов из России

В последние дни на границе были замечены изменения также в транспортных средствах, используемых для въезда в Финляндию. По словам Юкки Луккари, заместителя командующего Пограничной службой Юго-Восточной Финляндии, нелегальные иммигранты все чаще пытались въехать в Финляндию на велосипедах, сообщает Yle.
«За последнюю неделю таких случаев было около 30. Это явно растущее явление», - сказал он.
По словам Луккари, в прошлом люди, пересекавшие границу на велосипедах, использовали их для коротких местных поездок. «Теперь люди пытались пересечь границу без необходимых бумаг, без работающих велосипедных фонарей и шлемов», - добавил он.
Когда было замечено, что велосипедистов становится все больше, было решено бороться с этим явлением. С прошлого четверга люди не могут могут въезжать в Финляндию из России на велосипедах через пограничные переходы на юго-востоке страны.
«С точки зрения Финляндии, вполне оправдано сосредоточить контроль на автомобильном транспорте. Это поможет лучше контролировать трафик через границу», – заявил Луккари.
Первыми о том, что Финляндия больше не пускает велосипедистов из РФ, написали российские СМИ, в том числе петербургское издание «Фонтанка».
Ранее Финляндия запретила въезд российских легковых автомобилей. В сентябре пограничная служба объявила, что автомобили, зарегистрированные в России, больше не будут пропускать в Финляндию.
Около 3 000 человек ежедневно пересекают восточную границу в обоих направлениях через пункты пропуска в Юго-Восточной Финляндии.
В этом году к концу сентября в Финляндию прибыло чуть менее 3 200 просителей убежища.
В последние годы Финляндия готовилась к ситуации, когда Россия будет оказывать гибридное влияние на Финляндию, направляя к границе большое количество лиц, ищущих убежища. Россия провела такую операцию на финской границе в 2015 году, когда в Финляндию из России приехало большое количество беженцев из России.