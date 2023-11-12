Финляндия больше не пускает в страну велосипедистов из России

«За последнюю неделю таких случаев было около 30. Это явно растущее явление», - сказал он.

По словам Луккари, в прошлом люди, пересекавшие границу на велосипедах, использовали их для коротких местных поездок. «Теперь люди пытались пересечь границу без необходимых бумаг, без работающих велосипедных фонарей и шлемов», - добавил он.

Когда было замечено, что велосипедистов становится все больше, было решено бороться с этим явлением. С прошлого четверга люди не могут могут въезжать в Финляндию из России на велосипедах через пограничные переходы на юго-востоке страны.

«С точки зрения Финляндии, вполне оправдано сосредоточить контроль на автомобильном транспорте. Это поможет лучше контролировать трафик через границу», – заявил Луккари.

Первыми о том, что Финляндия больше не пускает велосипедистов из РФ, написали российские СМИ, в том числе петербургское издание «Фонтанка».

Ранее Финляндия запретила въезд российских легковых автомобилей. В сентябре пограничная служба объявила, что автомобили, зарегистрированные в России, больше не будут пропускать в Финляндию.

Около 3 000 человек ежедневно пересекают восточную границу в обоих направлениях через пункты пропуска в Юго-Восточной Финляндии.

В этом году к концу сентября в Финляндию прибыло чуть менее 3 200 просителей убежища.