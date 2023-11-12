Два человека погибли в результате стрельбы в Марселе

«Пять человек находились в своей машине на парковке McDonald's, когда рядом с ними проехал автомобиль, открывший огонь из автомата Калашникова, в результате чего были убиты 22-летний мужчина-водитель и 25-летняя женщина-пассажир», - заявил в воскресенье главный прокурор города Николя Бессон.

Он добавил, что из трех раненых пассажиров - двух мужчин и одной женщины - двое получили тяжелые ранения.

По словам Бессона, все трое мужчин, находившихся в машине, были известны полиции и причастны к торговле наркотиками и насилию в окрестностях Тулона, в то время как женщина не имела криминального прошлого.

«Профиль этих людей позволяет нам рассматривать это в контексте “наркоубийств”, которые могут иметь очень тесную связь с незаконным оборотом наркотиков», - сказал Бессон позже на пресс-конференции.

Стрельба произошла незадолго до 23:00 в 16-м округе Марселя, одном из беднейших районов второго по величине города Франции.

По словам прокурора, недалеко от места нападения был обнаружен автомобиль, вероятно принадлежавший стрелявшим.