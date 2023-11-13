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БЛОГ ВОЙНЫ ⟩ Евросоюз призвал ХАМАС освободить израильских заложников

rus.postimees.ee
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Израильский танк.
Израильский танк. Фото: FADEL SENNA

В субботу, 7 октября, рано утром сотни ракет были выпущены по Израилю со стороны сектора Газа. Под прицелом оказались юг и центр страны, включая Тель-Авив. 

По информации пресс-службы Армии Израиля, неопределенное число террористов с огнестрельным оружием проникло из сектора Газа в приграничные районы страны.

Минобороны Израиля объявило о массовом призыве резервистов и введении режима чрезвычайного положения в радиусе 80 км от сектора Газа.

В субботу в Израиле отмечали по еврейскому календарю праздник Симхат-Тора. Накануне на период праздника были закрыты пограничные переходы на Западном берегу реки Иордан и на границе с Газой.

ХАМАС объявил войну

Командующий военным крылом палестинской исламистской организации ХАМАС Мохаммед Дейф заявил после обстрелов о начале военной операции против Израиля. ХАМАС полон решимости положить конец израильским «преступлениям», заявил он.

Армия Израиля в ответ на атаку объявила о состоянии готовности к войне, говорится в заявлении армии, которое цитирует The Jurasalem Post

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